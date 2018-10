Pourquoi le prix des frites risque d'augmenter

On les aime longues et charnues ou petites et croustillantes.... En toute saison, toutes circonstances, les frites nous régalent. Un petit plaisir qui coûte entre. Un prix qui pourrait prochainement augmenter, à cause de la canicule de l'été dernier. "Il a fait sec tout l'été. Le prix des patates a augmenté, voilà... J'ai déjà eu une hausse de 5%", résume simplement Olivier Bodart, gérant de friterie à(Nord).A cause de la sécheresse, le prix des pommes de terre flambe. Le prix de vente de la tonne de patates est en train de passer de 100 à 250 euros. Alors la répercussion pourrait se faire à terme sur le prix du cornet.Des frites plus chères donc mais aussi plus petites. Dans de nombreuses friteries, les pommes de terre nouvelles sont arrivées et leur taille n'a rien à voir avec celles de l'an dernier."D'habitude, c'est comme ça, et là cette année, c'est beaucoup plus petit" explique Jean Pierre Verhaeghe,, en montrant des grosses et des petites pommes de terre.Pour ce gérant, pour l'instant, pas de souci avec les prix. Ils ont été négocié avec le producteur l'an dernier, bien avant l'épisode de sécheresse.Mais si son prix d'achat de pomme de terre augmente,"Si ça augmente de trop, je serai bien obligé. Imaginez que ça augmente de 30 à 40% ! Je sais pas. Je serai bien obligé de suivre. (...) J'espère que ça ne va pas trop augmenter. Autant pour moi que pour mes clients".Plus chères ou pas, une chose est sûre, dans la région, on n'est pas prêt de s'arrêter de savourer de bonnes frites fraîches.