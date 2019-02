Pourquoi des reliques de Saint-Valentin se trouvent-elles en Belgique ?

Le Valentin des amoureux

Saint-Valentin repose à Montignies-sur-Sambre

Le voyage des reliques

L'église de Montignies-sur-Sambre

Plusieurs Valentin ?

Elles sont là, bien à l'abri dans l'église Saint-Rémy de. Lesne sont pas très connues et pourtant les paroissiens sont fiers de les conserver. MaisetLe 14 février est en général associé au jeune martyr, martyrisé sous le règne dele Gothique. Cet empereur, qui se battait contre les Chrétiens, voulait en effetpour envoyer d'avantage d'hommes à la guerre., décide alors de, jusqu'à ce qu'il soit envoyé en prison.Là-bas, il fait la rencontre de, la fille de son geôlier. Ils deviennent amis mais, alors Valentin prend soin, chaque jour, de lui. Jusqu'à ce que lese produise : Julia retrouve la vue. La nouvelle arrivant aux oreilles de l'empereur, il, qui finit roué de coups sur la voie publique. Toute la famille de Juliaau Catholicisme, en guise de remerciement au martyr.Le papeau XIIIe siècle, le nomme "", et le jeune Valentin se retrouve célébré à chaque 14 février.Au départ, les reliques desont placées dans l'église construite à son nom par lesur la, en Italie. Puis elles sont transférées à l'église Sainte-Praxède, à Rome.C'estque commence le voyage vers la Belgique. A cette période-là, la ville deet le Papeau Vatican pour. C'est à ce moment-là queen appelle à ses paroissiens pour encourager le Pape et lui montrer leur soutien.Pour les, le Pape leur promet donc de leur envoyer les reliques d'un Saint. Ce seront celles de Saint-Valentin, qui arrivent àle 10 août 1874. Les reliques sont conservées dans une châsse : "A l'intérieur, une petite boite avec des ossements de Saint-Valentin et une fiole de sang", explique à la RTBF une paroissienne , "mais ça personne ne les a jamais vus, la châsse a été scellée à l'époque".La Belgique est-elle devenue, à ce moment-là,Pas sûr car on trouve d'autres Saint-Valentin. Dans l'Histoire,ont été canonisés (Valentin de Rome, Valentin de Rhétie) mais les spécialistes affirment désormais que les deux n'en font qu'un.Ses ou leurs reliques sont éparpillés à de nombreux endroits en Europe : à Dublin, à Roquemaure et à Saint-Pierre-du-Chemin, en Vendée.