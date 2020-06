Pourquoi Sebourg est-il un des plus beaux villages du Nord Pas-de-Calais ?

Ce samedi, on vous fait découvrir un joli village du Nord, près de Valenciennes : Sebourg.

Un écrin de verdure pour une église classée monument historique. Sebourg est un village du valenciennois, trés prisé des amateurs de calme et d’air pur et son église médiévale symbolise le riche patrimoine rural des environs. Maisons et fermes de briques rouges typiques de la région,

En 2014, le village, qui représentait la région Nord-Pas-de-Calais, s'est classé 13e sur 22 lors de l'émission "Le Village préféré des Français" sur France 2.

Découvrez Sebourg, un des plus beaux villages du Nord Pas-de-Calais

C'est où Sebourg?

À 15 minutes à l'est de Valenciennes (59), sortie 23 de l'autoroutre A2, il est limitrophe de la frontiére belge. Accessible par la route départementale il est aussi possible d'y venir en bus desservi par le réseau transville, ligne 131.

Ce qu'il faut savoir sur Sebourg



Le village compte prés de 2 000 habitants, installés au coeur de la vallée de l'Aunelle, un petit cours d'eau, long de 27,3 km, qui prend sa source dans la forêt domaniale de Mormal. Situé sur l'ancienne voie romaine reliant Bavay à Tournai, le village est mentionné dés 1089.



Les incontournables de Sebourg

Haut lieu de pèlerinage, l'église de Sebourg est construite à partir du XIIe siècle et modifiée au XVIIe siècle. Son clocher baroque domine toute la vallée de l'Aunelle depuis 1697.

Eglise dédié à Saint-Druon et pourvue d'un clocher baroque • © F.Giltay



Dédiée à Saint-Druon, le patron des bergers, un ermite qui vint se retirer et mourut à Sebourg en 1189. L'église abrite ses reliques et deux gisants, celui d' Henri de Sebourg et de son épouse Jeanne de Cysoing.

Sur les rives de l'Aunelle, le village abrite un moulin à farine encore en activité.

Un château, des chapelles et des oratoires pour le plaisir des yeux et le bruit de l'eau pour se laisser bercer...

Une curiosité à ne pas manquer à Sebourg

Dans le cimetiére, tout proche une curiosité : une tombe représentant un autocar, d'un poids de 30 trente tonnes ! C'est la sépulture de la famille Delattre, fondatrice en 1920 de la Société des autobus de Valenciennes.

Une balade à faire à Sebourg

À vélo, vous trouverez un circuit de VTT traversant la campagne. Entre 11 et 31km de 1h 40 à 3 h 30, choisissez votre effort, le départ se fera toujours de l'église de Sebourg.

À pied, 3 circuits fléchés attendent les promeneurs, leur balisage est toujours en jaune :

Les censes - 6,5 km pour 2h10 -

Les hauts - 8 km pour 2 h -

La Ballade d'Estreux à Sebourg, de 5 à 9 km !

Suivez aussi le GR 122 qui traverse Sebourg en venant de la forêt de Mormal, direction de Marchipont. Le balisage classique des GR est rouge et blanc.

Vous pourrez également flâner le long de nombreux chemins agricoles au départ de Sebourg.

La carte des plus beaux villages du Nord Pas-de-Calais