Pourquoi le théâtre des Hauts-de-France est-il si bien représenté au Festival d'Avignon ?

Les compagnies théâtrales des Hauts-de-France sur le départ pour Avignon

Les décors ont été soigneusement rangés dans de grosses caisses, les équipes s'activent pour les charger dans le camion. C'est l'heure du grand départ pour les compagnies théâtrales de la région. Direction Avignon, et son fameux festival off.C'est une première pour la compagnie "Lolium", c'est la huitième fois pour celle des "Sens Ascensionnels"."Le Festival d'Avignon, c’est un peu le salon de l’automobile, mais pour le théâtre", résume Christophe Moyer, son metteur en scène. "Donc c’est important pour essayer de montrer son travail hors de la région et pouvoir tourner nationalement. Il y a 1540 spectacles par jour, donc si on veut essayer d’exister dans cette jungle, il vaut mieux bien préparer le festival."

► Reportage de Sarah Nuyten, Sébastien Gurak & Valérie Biville



1540 spectacles par jour dans le festival off d'Avignon



Quinze compagnies des Hauts-de-France soutenues par la région

Les quinze compagnies des Hauts-de-France au festival d'Avignon grâce à la Région (Vidéo Région HDF)

. Sans cet appui, l'aventure n'aurait pas été possible pour certaines troupes, comme celle d'Henri Botte, metteur en scène de la compagnie "Lolium" : "On ne serait pas allés à Avignon. On n'a absolument pas les reins pour. On n’a aucune trésorerie, on a une toute jeune compagnie, on a joué 10 fois, donc on ne serait pas allés à Avignon, c’est simple.". La Région, autrefois le Nord Pas-de-Calais, aujourd'hui les Hauts-de France, soutient les compagnies régionales depuis une dizaine d'années. Une présence dans le plus grand festival de théâtre hexagonal jugée essentielle par les élus."Ça rend tous les habitants de notre région très fiers", justifie François Decoster, vice-président du Conseil Régional en charge de la Culture. "Il faut savoir que c’est l’une des régions, sinon la région la plus représentée dans le festival. Et puis c’était un véritable moteur dans notre développement."Avec un budget de 96 millions d’euros en 2018 dédié à la culture, les Hauts-de-France se targue d'être au premier rang des régions françaises, et compte porter ce montant à 110 millions d'euros d'ici 2021.Un développement sur lequel les petites compagnies théâtrales régionales comptent bien évidemment.Coup d'envoi du festival d'Avignon le vendredi 6 juillet.