Pourquoi Tramecourt est-il un des plus beaux villages du Nord Pas-de-Calais ?

Pourquoi Tramecourt est-il l'un des plus beaux villages du Nord Pas-de-Calais ?

C'est où Tramecourt ?

Ce qu'il faut savoir sur Tramecourt

© FREDERIK GILTAY / FRANCE 3 NORD-PAS-DE-CALAIS

King George V, Queen Elisabeth of Belgium, Queen Mary of Teck, & King Albert I of Belgium at Tramecourt Chateau today: © IWM (Q 2546) pic.twitter.com/rwD7fzFOGm — 100 Years Ago Today (@CenturyAgoToday) July 7, 2017

Jul 7, 1917 - Britain's King George V, Queen Mary, and Edward, Prince of Wales at the chateau at Tramecourt, France #100yearsago pic.twitter.com/uU9kv75Qty — Patrick Chovanec (@prchovanec) July 8, 2017

#OTD 1918 King George V inspected troops of the Fiji Labour Company at Tramecourt Chateau, France. Find out more about the roles that the Royal Family played in #WW1, at #LivesofWW1 https://t.co/SaVsNUWYII pic.twitter.com/kRoLkYn0dZ — Lives of WW1 (@LivesOfWW1) August 13, 2018

Aug 13, 1918 - British and Allied war correspondents waiting outside the Tramecourt Chateau in northern France to be presented to Britain's King George V #100yearsago pic.twitter.com/PysVTvRYwy — Patrick Chovanec (@prchovanec) August 25, 2018

Les incontournables de Tramecourt

© FREDERIK GILTAY / FRANCE 3 NORD PAS-DE-CALAIS

Une curiosité à ne pas manquer à Tramecourt

© Photo MA / Université de Lille

© Creative Commons / Geneanet

Une balade à Tramecourt

Au cœur du Ternois, dans un domaine vieux de près de dix siècles, s'élève un château chargé d'histoire. La maison noble de Tramecourt qui l'habite depuis le Moyen-Âge est indissociable de ce (très) petit village, parmi les plus beaux du Nord Pas-de-Calais.Situé au centre du Pas-de-Calais, Tramecourt se situe entre Saint-Omer (42 km) et Hesdin (18 km). La commune est desservie par les départementales D928, D343 ou D104.La gare SNCF la plus proche est celle de Blangy-sur-Ternoise (6 km), sur la ligne TER qui relie Arras à Boulogne-sur-Mer.Tramecourt est un très petit village (quelque 60 habitants) chargé d'histoire. Il aurait existé dès le VIIsiècle et a surtout donné son nom à la Maison de Tramecourt , qui a pris part aux croisades de 1191 et 1290 et possède encore aujourd'hui le château. Jean, Renaud et N. de Tramecourt ont également participé (et péri) à la bataille d'Azincourt ... qui s'est déroulée à deux pas de Tramecourt. À tel point que la bataille, qui a marqué un tournant dans la Guerre de Cent Ans, aurait pu s'appeler bataille de Tramecourt car c'est dans les champs boueux qui séparaient les deux hameaux que la chevalerie française s'est embourbée, en 1415, offrant des cibles idéales pour les archers anglais et gallois.Le château tel qu'on le connaît aujourd'hui date de 1740 et a été marqué par les deux Guerres mondiales. On peut encore trouver plusieurs photos d'archives montrant les familles royales britanniques et belges se rencontrer à l'issue de la Grande Guerre. Les troupes originaires des Îles Fidji y ont également été stationnées.Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce sont les soldats allemands qui ont occupé le château, et ils y ont laissé quelques souvenirs indélébiles, tels que des impacts de balles sur certains tableaux. "Les Allemands étaient tellement pétés le soir durant l’Occupation qu’ils tiraient dedans..." confiait en 2015 l'héritier du château Robert de Chabot-Tramecourt à La Voix du Nord Le lieu le plus incontournable de Tramecourt est sans aucun doute son château, bâti à l'origine en 1191 comme forteresse médiévale. Le manoir, lui, est construit en 1615 et se transforme, en 1740, en château de plaisance. On y trouve encore la devise de la Maison des Tramecourt, devenue celle de la commune : "De sable au château d'argent, au franc-canton du même chargé d'une croisette ancrée du champ."Son caractère majestueux est accentué par de nouveaux travaux en 1848. C'est notamment à cette occasion que la perspective d'arrivée est doublée, et bordée de grand arbres.Aujourd'hui, le château inscrit aux monuments historiques (depuis 2003) côtoie un parc d'une surface de 32 hectares, où l'on trouve un jardin à l'anglaise, qui alterne bosquets et verdure. Il est toujours visitable à certaines occasions, comme aux Journées du Patrimoine.L'autre édifice à voir à Tramecourt, c'est l'église Saint-Léonard qui date du XVIIet de style gothique flamboyant.Sur son porte-clocher se trouve le blason et la devise des Tramecourt : "Vircus et Antiquitas" (Courage et Tradition). Sans compter les deux gargouilles qui veillent sur l'entrée.Elle se démarque notamment par ses pierres tombales et ses dalles funéraires du XVIet XVIIIsiècle. "Cette église compte le plus grand nombre de plaques en marbre des Hauts-de-France !" soulignait à Actu.fr Patricia Bred, présidente de l'association de défense de l'église.Car l'église a besoin d'être défendue ! Elle n'est pas officiellement protégée et elle est pourtant fragile. L'association a en tout cas remporté le prix Pèlerin en 2018, pour bénéficier de fonds dans le but de la restaurer.Le monument aux morts de Tramecourt rend également hommage à une partie plus contemporaine de l'histoire du village... et de la famille Tramecourt.La structure, érigée à côté de l'église, honore "les résistants du mouvement Libération, secteur de Fruges, et à leur sous-lieutenant Victor de Chabot". Les Chabot-Tramecourt sont la branche de la maison Tramecourt qui possède aujourd'hui le château, et Victor Marie de Chabot-Tramecourt a péri en janvier 1954 au camp de concentration de Neuengamme, en Allemagne, selon l'arbre généalogique des Tramecourt dressé par un passionné d'histoire.Son frère Christian Eudes de Chabot-Tramecourt a également péri à Neuengamme en avril 1945, selon cette même source, et leur père Robert-Marie Vicomte de Chabot-Tramecourt est mort, lui, en captivité à Bruxelles en 1944. Un autre monument aux morts , dédié aux morts de cette famille noble, "déportés politiques (résistants), morts pour la France", a d'ailleurs été érigé en 1948 près du château.Les balades ne manquent pas dans les environs, mais la randonnée dite des "Courtillages" passe en partie par Tramecourt. Cette dernière part de la commune de Teneur, au sud-est de là, et passe également par Ambricourt.Comptez 4H30 pour la faire en entier (une quinzaine de kilomètres, tout de même !) mais il est également possible de n'en faire qu'une partie, en se limitant aux seules communes d'Ambricourt et de Tramecourt.