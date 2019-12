Précarité, emploi, diplômes... Dix chiffres à retenir de l'étude de l'Insee sur les jeunes des Hauts-de-France

Aujourd’hui, nous publions 4 nouvelles études sur les #jeunes des #HautsdeFrance. Elles complètent les 3 études parues en décembre 2018. Vous pouvez toutes les retrouver ici → https://t.co/kZ3WKYkPGu pic.twitter.com/tI3iAVZj8y — Insee en Régions (@InseeRegions) December 6, 2019

Quelles zones sont les plus concernées ? Les zones les plus fragiles sont surtoutl’Avesnois, l(ex-bassin minier, la Thiérache et le nord du littoral. Au contraire, les zones où les jeunes sont dans une situation plus favorisée sont la métropole lilloise, celle d'Amiens, ainsi que le sud de l'Oise, de par sa proximité avec Paris.

Quelles différences entre les jeunes des Hauts-de-France et celle des autres régions de province ? Dans une série d'études, l'Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) s'est intéressée aux personnes âgées de 15 à 29 ans, en brossant différentes thématiques telles que l'emploi, l'éducation ou la précarité.résidaient dans les Hauts-de-France en 2015.La moitié d'entre eux (530 000) vivent dans le seul département du Nord. Suivent le Pas-de-Calais (263 000), l'Oise (144 000), la Somme (108 000) et l'Aisne (90 000).parmi la population régionale.Ce chiffre montre que les Hauts-de-France sont la région la plus jeune de France derrière Paris (20,1%). À titre de comparaison, la Corse en compte 15,8%.Passé le "mini baby-boom" du début des années 2000, on prévoit une diminution du nombre de jeunes dans les Hauts-de-France et de leur proportion dans la population. Ce qui n'empêchera pas la région de rester la plus jeune de province.C'est bien plus que dans les autres régions de province (53,2%). La part des jeunes vivant en couple avec un ou plusieurs enfants est elle aussi plus grande que dans les autres régions de province (8,4%)un jeune ménage sur deuxUn ménage sur deux dispose de moins de 1341 euros par mois pour vivre. À l'échelle des autres régions de province, cette somme est de 1442 euros.C'est un taux supérieur à celui du reste de la France de province (10%). À titre de comparaison, 89% des jeunes touchent des revenus d'activité, contre 92% dans le reste de la France.vivent en situation de pauvreté.C'est le nombre de ménages qui vivent en situation de pauvreté (3 sur 10), même après avoir bénéficié des aides sociales.Ce chiffre représente 17% des jeunes de 15 à 29 ans dans les Hauts-de-France. Par contraste, 450 000 jeunes se trouvent en situation d'emploi.Ce chiffres correspond aux jeunes qui sont scolarisés, en formation ou en stage en 2015, ce qui représente 36% des jeunes.et non scolarisésCe sont des chiffres qui concernent des jeunes âgés de 16 à 24 ans, un niveau de diplôme inférieur au niveau national.le nombre de jeunes de 16 à 24 ans non diplômés et non scolarisés