Précarité énergétique : jusqu'à 90% des coûts de travaux pris en charge grâce à un dispositif en Hauts-de-France

"On cherche les financements et accompagne les familles du début à la fin"

"Permettre de revenir sur un chemin normal de la vie sociale"

Quelles-sont les aides attribuables ?

1 000 € d'économies pour les logements situés hors communes rurales et dont le montant de travaux est inférieur ou égal à 30 000 €

1 500 € d'économies pour les logements situés dans les communes rurales et dont le montant de travaux est inférieur ou égal à 30 000 €

2 000 € pour les projets de rénovation nécessitant des travaux supérieurs à 30 000 €

Le #chèqueénergie est un dispositif d’aide à destination des ménages les plus modestes.

Il s’agit d’un #moyendepaiement avec lequel il est possible de payer tout ou partie d’une #facture d’énergie.

Comment en bénéficier

Vocabulaire Précarité énérgétique

La précarité énergétique peut se définir comme la difficulté, voire l’incapacité à pouvoir chauffer correctement son logement, et ceci à un coût acceptable. Sous cette définition relativement simple, se cachent des réalités très différentes, liées à des causes multiples. ANAH

L’Agence nationale de l’habitat (ANAH) est un établissement public placé sous la tutelle des ministères en charge de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, de l’Action et des Comptes publics et du ministère de l’Economie et des Finances. Picardie Pass Rénovation

Selon le site pass-renovation-picardie, le dispositif aide "à engager, mettre en œuvre et financer un programme global de rénovation énergétique. L’objectif est de concevoir un projet qui vous permet de réduire de 40 à 75 % les consommations énergétiques de votre logement". Les contrats à impact social

ce sont des mécanismes financiers axés sur la prévention innovante des risques sociaux. Constatant que la philanthropie et les ressources publiques ne sont pas suffisantes pour répondre à tous les défis sociaux posés par la société, ils visent à expérimenter de nouvelles formes d’actions en faisant appel à des fonds privés. ( https://www.economie.gouv.fr/entreprises/contrat-a-impact-social-quest-q... )



3,3 millions. C'est le nombre alarmant de ménages qui vivent en situation de précarité énergétique en France, soit 13% des 28 millions de ménages français En Hauts-de-France, les chiffres sont encore plus inquiétants. Selon l'INSEE, 1 ménage sur 5 (20%) "se trouve en précarité énergétique ou grande vulnérabilité énergétique face au coût de l’énergie" et "68% des logements de la région sont énergivores (étiquettes DPE évaluées à E, F, G)". En 2016, 45% des dossiers de surendettement étaient liés à un impayé d'énergie, toujours selon l'institut. Enfin, avec 350 000 euros d'aides versées en 2018 pour des factures impayée d'énergie, les Hauts-de-France sont la région où le Secours Catholique donne le plus.La venue ce jeudi 14 mars, à Pontpoint (Somme), d', et depour présenter lesn'avait donc rien d'un hasard.L'objectif du jour était de présenter les mesures "mise en oeuvre pour 'renforcer' le développpement de cette action mise en place par les délégations du Secours Catholique" en partenariat avec l'association picarde, et soutenue par la Délégation Interministérielle au Plan Pauvreté.Principale information à retenir : la signature prochaine (probablement en juin 2019) d'un contract à impact social avec l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) qui permettra une présence plus approfondie et plus dense du dispositif.Justement puisque c'est de ça qu'il s'agit, ce dispositif, c'est quoi ?Lancé en 2014 par Réseau Eco Habitat, "son but est de permettre aux personnes en grande précarité de profiter d'une aide financière importante pour réaliser leur travaux de rénovation énergétique", introduit Xavier Villette, délégué de Secours Catholique de Lille.Pour y parvenir, Réseau Eco-Habitat soutenue et le Secours Catholique, qui à apporter son soutien dès le départ, avancent main dans la main en ayant chacun un rôle respectif précis."Le principal but du Secours Catholique est de faire le lien entre les particuliers et les représentants de l'Etat. Cela passe par la recherche et la prise de contact avec ces personnes. On instaure ensuite une relation de confiance vis-à-vis de la fiabilité des dispositifs proposés", explique le réprésentant nordiste de l'association."Beaucoup de gens n'ont pas recours aux aides publiques par méconnaissance ou par crainte. Il s'agit souvent de personnes en grande précarité. Quand elles voient que le coût montent à plusieurs dizaines de milliers d'euros, elles n'osent pas prendre ces aides par peur de ne pas pouvoir assumer le reste des dépenses".Après l'établissement du premier contact, Réseau Eco Habitat prend le relai. "On pilote tous les travaux, on prend en charge la recherche de financement publiques et privés, on créé le lien entre les ménages, les dispositifs admnistratifs et les entreprises de bâtiment. On accompagne ensuite chaque famille du début jusqu'à la fin du chantier. Un bénévole du Secours Catholique est aussi là tout le long", spécifie Franck Billeau , fondateur et directeur de Réseau Eco Habitat.Dans les faits, ce guidage permet aux ménages les plus modestes de voir leurs travaux très onéreux être payés jusqu'à 90% par des aides extérieures. "Par exemple, pour un projet d'amélioration thermique de sa maison s'élevant à plus de 40 000 euros, un ménage n'a eu qu'a mettre 50 euros au démarrage et, grâce au dispositif, il n'a du verser que très peu d'argent à la fin", illustre Hélène Bernard, déléguée départemental de l'Oise du Secours Catholique."On se rejouit de la mise en place de ce dispositif car il peut remettre des personnes en selle en allégeant leur facture. Cela va constitue, on l'espère, une étape importante pour sortir de la précarité énergétique... Mais cela va bien au-delà de tout ça, cela peut permettre aux gens de revenir sur un chemin normal de la vie sociale". "Nous attendons maintenant des moyens supplémentaires d'animations et plus de temps pour nous rendre à la rencontre des ces gens plutôt cachés", conclut Xavier Villette.A l'heure actuelle, Réseau Eco Habitat et le Secours Catholique sont actifs. Depuis la création de l'initiative, "Les deux associations comptent, grâce à la contractualisation du contrat d'impact social, bientôt agir dans le Nord-Pas-de-Calais et le reste du pays. "L'objectif, c'est de pouvoir faire 200 chantiers en moins de cinq ans".Organisme étatique, l' ANAH est la principale source de financement. Selon les dossiers, elle supporter. Au delà du prisme énergétique, 6828 logements ont été rénovés entre 2011 et 2018 dans les Hauts-de-France en recevant 62,2 millions d'euros d'aide de l'agence nationale de l’habitat (ANAH). A l'échelle nationale, le total s'élève à 596 127.En mars 2018, le conseil régional des Hauts-de-France a mis en place une aide à la rénovation énergétique . Le but étant de permettre aux particuliers comme aux personnes morales de bénéficier d’un soutien financier pour réaliser des travaux de rénovation énergétiques (refaire l’isolation, la toiture, installation de radiateurs intelligents). Elle peut aller jusqu’à 2000 euros :Pour en bénéficier, la région a créé une plateforme où l'ont peut soumettre sa demande : plateforme Autre exemple de taille : le Pass Rénovation Picardie. Lancé par la région en 2014, à l'échelle de l'ex-Picardie, ce subvention soulage les particuliers et les privés dans leurs travaux et permet la réduction de consommation d'énergie. Opérationnelle depuis le deuxième trimestre 2014 et initialement lancé pour un durée de trois ans, jusqu'en 2017, il a été prolongé "jusque fin 2019 par lie biais d'un avenant de contrat de service public entre la Régie et la Région"."A ce jour, 41 communautés de communes et communautés d’agglomération, couvrant près de 90% de la population picarde, sont engagées – certaines via des conventions de partenariat – auprès du SPEE", détaille Pass Renovation Picardie Les autres aides mobilisées émanent des, parfois, desou encore de partenariats avec des banques qui octroient un micro-crédit. Enfin, les associations caricatives telles que la fondation Abbé Pierre et le Secours Catholique lui-même contribuent aussi.Attribué sous conditions de ressources, le chèque énergie (entre 98 et 277 euros) est une. Bien que n'étant pas utile pour lutter contre la rénovation énergétique, le chèque énergie est un moyen supplémentaire d'envisager des fins de mois moins angoissante.Mais comme toutes les aides publiques et privées, cette contribution reste insuffisamment demandée par les Français. La faute notamment à un courrier d'information indigeste et long (7 pages). Le, d'après François Boulot responsable de la thématique au Secours Catholique.S'il en fallait plus pour convaincre d'effectuer une demande, selon le site chequeenergie.gouv.fr , "en 2019, le chèque énergie sera augmenté de 50 euros et bénéficiera à 2,2 millions de foyers supplémentaires, soit une aide pour près de 5,8 millions de ménages. Les bénéficiaires 2019 recevront leur chèque entre la fin mars et la fin avril 2019, il n'y a aucune démarche à réaliser". Pour le Pas-de-Calais, le Nord, la Somme, l'Aisne et l'Oise, il sera envoyé entre le 25 mars et le 1er avril. Pour en bénéficier : chèque énergie Si la précarité énergétique demeure un problème majeur des Hauts-de-France, il diminue petit à petit, et cela notamment grâce au Secours Catholique et à Réseau Eco Habitat. Mais ce n'est pas assez. Le chemin est encore long. Il est donc primordial que l'Etat se saissise sérieusement de ce sujet où les enjeux sociaux, économiques et écologiques sont immenses.Parallèlement à la visite d'Olivier Noblecourt et Véronique Fayet, ce jeudi 14 mars, les sénateurs ont débattu en séance publique sur la précarité énergétique des ménages , à la demande du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.