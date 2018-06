Le président des Hauts-de-France Xavier Bertrand dit “stop” à l'éolien

Première région productrice d'énergie éolienne : "le genre de podium dont je me passerais bien.", a déclaré Xavier Bertrand à l'AFP, avant d'insister sur ses craintes pour l'avenir. "Comme on a de grands espaces, ça va continuer encore et encore..."



Estimant qu'il était temps de dire "stop" aux éoliennes, le président de la région a lancé un observatoire digital de l'éolien, avec "une cartographie précise et dynamique qui représente l'ensemble des mâts et des parcs éoliens". Objectif : offrir une "veille plus active des projets d'implantation". Produire de l'énergie autrement

La région compte déjà plus de 1 500 éoliennes. 800 autres ont été autorisées mais ne sont pas encore construite, et plus de 700 projets sont en cours d'instruction.



Xavier Bertrand a rencontré le Premier ministre à ce sujet à Lille, estimant que l'éolien "coûte les yeux de la tête", "défigure totalement les paysages", et crée peu d'emploi. Il se dit néanmoins favorables à d'autres formes d'énergie durable en proposant de remplacer "l'énergie éolienne qui devait arriver par de l'énergie de méthanisation, du solaire ou de l'hydrolien."

