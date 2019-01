Prime d'activité : demandes en très forte hausse dans les CAF du Nord et du Pas-de-Calais

Une prime augmentée, pour plus de monde

Comment en bénéficier ?

De quelles pièces a-t-on besoin ? Avant de faire votre demande, munissez-vous d'abord de : votre numéro de sécurité sociale.

votre RIB.

votre dernier avis d'imposition.

les ressources des trois derniers mois des personnes qui composent votre foyer.

Débordés, les centres de la CAF du Nord et du Pas-de-Calais ? Pas tout à fait, car si la revalorisation de la prime d'activité (et surtout son élargissement) a conduit à une augmentation du nombre de demandes,"On s'était préparés à recevoir jusqu'à 600 demandes par jour" confie-t-on à la CAF du Pas-de-Calais. Et depuis le 1janvier 2019, ce sonts (qui remplissent les critères d'accès à la prime d'activité) qui sont traitées. C'est tout de même beaucoup, d'autant plus qu'en comparaison,étaient traités chaque jour en décembre.Même constat à la CAF du Nord, oùsont attendues sur le mois de janvier... contreet"On attribue cet écart à un 'effet d'aubaine' de ces nouvelles mesures" explique-t-on à la CAF du Pas-de-Calais, même si on estime que "les demandes vont se tasser au fur et à mesure du mois."Qu'est-ce qui change, exactement ? La prime d'activité est un complément de revenu versé chaque mois aux actifs de plus de 18 ans, sous conditions de ressources. Elle concerne aussi bien les salariés que les travailleurs indépendants,, et dans la limite d'un plafond qui dépend de la composition et des revenus du foyer. Ce plafond vient d'augmenter , passant par exemple depour une personne seule sans enfant. Au total, on estime à. Dans le Pas-de-Calais, on prévoitSurtout, le Premier ministre a annoncé une augmentation de cette prime, en réaction à la crise des Gilets jaunes. Une augmentation qui peut atteindreLa démarche se fait entièrement en ligne ( à cette adresse ). "On incite les gens à f aire leur simulation sur le site Caf.fr , du moins pour ceux qui ne touchent pas la prime d'activité" souligne la direction de la CAF du Nord. "Pour ceux qui la touchent déjà,."En ce qui concerne la prise en charge en agence, où l'afflux est réel, "on oriente beaucoup sur nos écrans en libre-service" précise la direction nordiste. "Nous avons un ordinateur dédié avec des conseillers CAF qui aident pour les premières demandes" précise-t-on à la CAF du Pas-de-Calais.L'un et l'autre insistent en tout cas sur le fait pour les nouveaux bénéficiairs d'effectuer le test en ligne, "". Une assistance est disponible par téléphone ou en agence."S'ils veulent recevoir le premier versement au, ils doivent effectuer leur demande" rappelle-t-on en tout cas à la CAF du Pas-de-Calais.