Prime d'activité : tous les bénéficiaires de l'Aisne, l'Oise et la Somme ne la toucheront pas le 5 février

Des délais de traitement rallongés

Une explosion des demandes

"Depuis ce matin, nous sommes la pire CAF de France en matière de dossiers en attente". C'est le constat amer que dresse Yohann Leroux, délégué syndical CFDT de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Somme.Avec l'annonce de la revalorisation de la prime d'activité de 90 euros et l'élargissement des conditions d'accès, le nombre de nouvelles demandes a explosé. Selon le syndicat, la CAF de la Somme a enregistré 10 000 nouveaux bénéficiaires. C'est plus du double qu'en 2018.Selon le syndicat, toutes les primes d'activité ne seront pas versées le 5 février, comme l'annonce le gouvernement. "Le délai de réponse par mail est passé de 3 à 10 jours, explique Yohann Leroux. Et nos délais de traitement des dossiers de quatre semaines à plus de 3 mois."Des informations que dément la direction de la CAF de la Somme :"on priorise le traitement de la prime d'activité, se défend William De Zorzy, directeur de la CAF de la Somme. On veille à ce que toutes les échéances de toutes les prestations soient respectées : ce qui doit aboutir à un paiement est traité en priorité. Toutes les demandes arrivées dans nos services avant le 25 janvier seront bien payées le 5 février. Et celles qui arriveront après seront versées peu de temps le après le 5 février."Et d'ajouter : "nous avons recruté 11 CDD et mis en place des heures supplémentaires sur la base du volontariat de manière à tenir les délais. On veut s'épargner le travail supplémentaire que constituerait les demandes d'explications des allocataires non payés"Reste que l'explosion des demandes est bien réelle, dans l'Aisne et l'Oise aussi. Ce qu'a confirmé Armelle Pastouret, directrice de la CAF de l’Oise, au Courrier Picard : "là où nous avions en moyenne 600 demandes de prime d’activité par mois, nous en avons enregistré 1 700 en décembre. Depuis, ça n’a pas cessé. Le 21 janvier nous en étions à 5 737 dossiers pour le mois de janvier, 551 pour le seul lundi 21, soit presque autant qu’un mois normal… ".Dans l'Aisne au 20 janvier, les agents de la CAF ont enregistré 3 480 nouveaux dossiers. Un chiffre multiplié par neuf par rapport à l'année précédente. "Et la situation risque d'empirer car notre caisse nationale nous demande de rendre des postes, déplore Yohann Leroux.. Déjà qu'on était à flux tendu, mais là, c'est pire". Selon lui, la CAF de la Somme doit rendre huit postes sur une période de cinq ans.Quant aux postes à rendre, le directeur de la CAF de la Somme explique que cela fait partie d'un plan national : dans toutes les CAF de France, 2 100 postes devront repartir en centrale d'ici 2022, dont les huit dans la Somme. Ces postes seront rendus à partir de la mise en place, à l'occasion de la réforme des aides au logements cet été, d'un nouveau logiciel interne. "Donc pas avant 2020, explique William De Zorzy. Car ce nouveau logiciel va générer des gains de productivité qui nous permettront de rendre ces postes".