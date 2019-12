Prime de Noël : quand sera-t-elle versée ? Qui y a droit ? Quel montant ?

Qui a droit à la prime de Noël ?

Bénéficiaire du RSA socle

Bénéficiaires du RSA socle et de la prime activité à la condition que les ressources du foyer ne dépassent pas le montant du RSA socle en fonction de la composition de la famille.

Bénéficiaire de l’ASS (allocation de solidarité spécifique)

Bénéficiaire de la Prime Transitoire de Solidarité (la PTS remplace l’ATS depuis 2015)

Bénéficiaire de l’AER (allocation équivalent retraite), cette allocation n’existe plus depuis 2011 mais certaines personnes continuent de la percevoir

Bénéficiaire de la Prime Forfaitaire de Reprise d’Activité

Quel montant ?

Quand la prime de Noël sera-t-elle versée ?

L'annonce officielle a été faite par le ministère des Solidarités ce vendredi. Oui, il y aura bien une prime de Noël cette année encore. Quel sera son montant ? Qui y a droit ? Quand sera-t-elle versée ?Cette prime est attribuée chaque année depuis 1998 en fonction des revenus à "certains bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), ainsi (qu'aux) bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et de l'allocation équivalent retraite". C'est la situation de novembre-décembre 2019 qui est prise en compte.Si vous êtes au mois de novembre ou décembre dans une des situations ci-dessous, vous pourrez bénéficier de la prime de Noël 2019 :Si vous relevez d’une des catégories ci-dessus, vous n’avez aucune démarche à effectuer. La prime de Noël est versée automatiquement par les Caisses d’allocations familiales ou les Caisses de mutualité sociale ou Pôle emploi.Il est inchangé. Comme depuis 2009, le montant de cette prime exceptionnelle de fin d'année sera de 152,45 euros pour une personne seule, 228,67 euros pour un foyer de deux personnes (couple sans enfant, adulte isolé avec un enfant) et 274,41 euros pour trois personnes (couple avec un enfant, adulte isolé avec deux enfants). À partir de quatre personnes, le montant de la prime est plus élevé pour un foyer monoparental (335,39 euros) que pour un couple avec deux enfants (320,14 euros) et la prime est complétée de 60,98 euros par enfant supplémentaire."La prime de Noël, c'est un gain de pouvoir d'achat des foyers les plus fragiles, qu'il s'agisse d'une personne seule, d'un couple ou d'une famille", a souligné la secrétaire d'Etat Christelle Dubos.Depuis 1998, la prime de Noël est versée quelques jours avant les fêtes de fin d’année. Cette année, ce sera ce vendredi 13 décembre.