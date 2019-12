La prime de Noël versée à 271 500 foyers des Hauts-de-France

Combien d'euros pour quel type de ménage ?

pour une personne isolée : 152,45 €

pour 2 personnes (couple sans enfant / isolé avec un enfant) : 228,67 €

pour 3 personnes (isolé avec 2 enfants ou couple avec un enfant) : 274,41 €

pour 4 personnes (couple avec 2 enfants) : 320,14 €

pour 4 personnes (isolé avec 3 enfants) : 335,39 €

pour 5 personnes (couple avec 3 enfants) : 381,12 €

pour 5 personnes (isolé avec 4 enfants) : 396,37 €

pour 6 personnes (couple avec 4 enfants) : 442,10 €

pour 6 personne (isolé avec 5 enfants) : 457,35 €

Les vendredis 13 ne sont pas toujours de mauvaise augure... Le ministère des Solidarités et de la Santé a annoncé le versement ce vendredi d'une "prime exceptionnelle de fin d’année, dite « prime de Noël », pour les bénéficiaires de certains minimas sociaux", commeLe montat de cette prime varie entre 152,45 euros et 442,10 euros, selon la situation des personnes et le nombre d'enfants.Elle est versée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et de l'allocation équivalent retraite (AER)Au-delà, on comptera 60,98 euros de plus par personne supplémentaire.Ces aides concernent 133 700 foyers dans le Nord, 67 400 dans le Pas-de-Calais, 24 600 dans l'Oise, 23 000 dans l'Aisne et 22 900 dans la Somme. À l'échelle de la France, ce sont 2,3 millions de ménages en bénéficient cette année.