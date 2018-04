PRISE DE SON. Découvrez Edgär, le duo électro-pop toutes mélodies en avant ! (interview et Live)

Interview

Prise de son : Edgar

On fonde tout sur la mélodie, c'est le nerf de la guerre

Le Live : un concert exceptionnel de 30 minutes

LIVE : Edgär en concert

Enregistré à l’Ouvre-Boîte, à Beauvais, par les équipes de France 3 Hauts-de-France, le 20 janvier 2018

France 3 Hauts-de-France aime les musiques actuelles ! "Prise de son" vous présente le cru 2018 des sélections des Inouïs du Printemps de Bourges.

On vous propose de découvrir notre sélection de groupes et d’artistes de la région, enregistrés en live sur les scènes de l’Ouvre-Boîte à Beauvais (Oise) et des 4 Ecluses de Dunkerque (Nord). Huit groupes qui ont participé aux sélections 2018 des inouïs du Printemps de Bourges… À découvrir en interview, en musique ! Avec en bonus, un concert de 30 minutes de chacun des artistes !

Antoine et Ronan ont écumé les salles et les groupes de rock amiénois avant de décider de créer leur duo, Edgär . Un duo équilibré et complémentaire où leur musique fait la part belle à un mélange de pop, de rock et d’électro. On sent la complicité et personne ne cherche à prendre le pas sur l’autre. C’est mélodique, ça danse, ça chante, bref, ça le fait !On était ami avant de faire de la musique ensemble. On s'est rencontrés dans les bars. On avait deux groupes différents à l'époque. C'était il y a déjà entre 5 et 7 ans. Quand nos groupes ont splitté, on a commencé à faire un peu de musique ensemble, juste grattouiller, faire quelques reprises. De là, est né un nouveau projet, un duo électro-pop...Sur scène, on est vraiment tous les deux en osmose. On essaie de mettre en avant notre complicité. On chante tous les deux, on joue du clavier tous les deux. Lui joue de la guitare, moi je fais des percussions sur un pad électronique. En gros l'idée, c'est que ça chante tout le temps à deux, en harmonie. Un peu comme Simon et Garfunkel pouvaient le faire.C'est vrai que nos influences sont pop-rock, finalement. L'électro, on l'a intégré dans notre étiquette parce qu'il y a du son électro, il y a des machines. Pour rester à deux sur scène, c'est le parti-pris qu'on s'est donné pour ce projet. C'est de rester vraiment à deux, de mettre en avant notre complicité et donc de ne pas forcément tout de suite avoir des musiciens en plus.Donc, il y a des machines, des sons travaillés par ordinateur, c'est le côté électro. Nos influences sont folk, pop, rockIl y a en plus des confrontations entre la simplicité, la spontanéité, et en même temps, un travail très approfondi. En fait, ce que l'on essaie de mettre en avant, c'est surtout la sincérité qui se dégage de tout cela...Edgär est en concert jeudi 5 avril, en première partie de Feu ! Chatterton, et le vendredi 13 avrilRetrouvez Edgär sur facebook.com/Edgarofficiel