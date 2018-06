PRISE DE SON. Idiot Saint Crazy Orchestra, trio post-rock Dunkerquois (interview et concert inédit)

Idiot Saint Crazy, c'es tun jeu de mot en franglais, qui fait référence à l'idiosyncrasie, qui est une manière d'être particulière à chaque individu. Et chaque mot (idiot, saint, crazy) correspond à des thématiques musicales.



Interview : Idiot Saint Crazy Orchestra, trio post-rock Dunkerquois

Un fond de rock, une esthétique assez expérimentale, parfois électronique... On peut jongler d'un style musical à une autre de manière très radicale.

Concert : "Idiot Saint Crazy Orchestra" en Live

France 3 Hauts-de-France aime les musiques actuelles ! "Prise de son" vous présente le cru 2018 des sélections des Inouïs du Printemps de Bourges. On vous propose de découvrir notre sélection de groupes et d’artistes de la région, enregistrés en live sur les scènes de l’Ouvre-Boîte à Beauvais (Oise) et des 4 Ecluses de Dunkerque (Nord). Huit groupes qui ont participé aux sélections 2018 des inouïs du Printemps de Bourges… À découvrir en interview, en musique ! Avec en bonus, un concert de 30 minutes de chacun des artistes !

Si on devait les classer – mais ils n’ont pas du tout envie qu’on les classe – on les mettrait volontiers dans la catégorieCes Dunkerquois aiment prendre le temps d’étaler leur musique peu à peu, lentement, construire et déconstruire chaque morceau pour les faire mûrir et rejoindre l’extase paroxystique.Ils créent ainsi en concert une ambiance très à part, accentuée par leur choix radical de mettre sur chaque morceau des masques différents adaptés à l’envie du moment.Retrouvez Idiot-Saint-Crazy-Orchestra sur facebook.com/idiotsaintcrazyorchestra Le trio fait partie de la riche programmation du 3e édition du Crossroads Festival à la Condition Publique de Roubaix, du 12 au 15 septembre 2018.