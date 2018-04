PRISE DE SON. Interview et concert inédit de “Lexie T”, rappeuse et beat-boxeuse nordiste

Interview exclusive

Prise de son : interview de Lexie T, rappeuse et beat-boxeuse nordiste

Lexie T, rappeuse et beat-boxeuse nordiste / © France 3

Leah ditea du caractère à revendre. Elle paraît toute fragile, là, comme ça, mais dès qu’elle utilise son arme absolue, ses cordes vocales, on ne la ramène plus.mise de côté, elle choisit leet de faire des sons plus délirants les uns que les autres avec sa bouche.Elle sera même plusieurs fois championne de France de la discipline… Le rap qu’elle nous présente est à la fois unephysique mais offre aussi de belles plages dequ’on vous laisse découvrir !Entretien réalisé par Christophbe LépineLexie T jouait de la batterie et de la basse avant de se lancer dans le beatbox. Le rythme, elle maîtrise !Sur Youtube , elle produit des vidéos tuto pour "apprendre le beatbox en s'amusant".

Du punk-rap ?



Avant, j'étais plus en mode "je crie dans un micro"... Je ne sais pas si on comprenait beaucoup ce que je disais... Quand j'ai commencé à rapper, ça m'éclater de partir dans des flows une peu plus rapides. Maintenant, il ya des textes qui sont plus tranquilles.

Le Live : un concert inédit de 30 minutes

CONCERT EXCLUSIF : Lexie T, rappeuse et beat-boxeuse nordiste

La vie réelle me décourage, la virtuelle me dispense d'y penser...

France 3 Hauts-de-France aime les musiques actuelles ! "Prise de son" vous présente le cru 2018 des sélections des Inouïs du Printemps de Bourges. On vous propose de découvrir notre sélection de groupes et d’artistes de la région, enregistrés en live sur les scènes de l’Ouvre-Boîte à Beauvais (Oise) et des 4 Ecluses de Dunkerque (Nord). Huit groupes qui ont participé aux sélections 2018 des inouïs du Printemps de Bourges… À découvrir en interview, en musique ! Avec en bonus, un concert de 30 minutes de chacun des artistes !

Enregistré aux 4 Ecluses , à Dunkerque, par les équipes de France 3 Hauts-de-France, le 12 janvier 2018Extait de "Amour 2.0"Lexie T sort sont premier disque en mai prochain... Retrouvez-la sur facebook.com/LexieT.beatbox