Entretien

Prise de son : Marlin, le jeune prodige de la nouvelle scène electro française

Concert

Prise de son : Marlin en concert (electro)

Enregistré aux 4 Ecluses, à Dunkerque, le 12 janvier 2018

France 3 Hauts-de-France aime les musiques actuelles ! "Prise de son" vous présente le cru 2018 des sélections des Inouïs du Printemps de Bourges. Découvrez notre sélection de groupes et d’artistes de la région, enregistrés en live sur les scènes de l’Ouvre-Boîte à Beauvais (Oise) et des 4 Ecluses de Dunkerque (Nord). Huit groupes qui ont participé aux sélections 2018 des inouïs du Printemps de Bourges… À découvrir en interview, en musique ! Avec en bonus, un concert de 30 minutes de chacun des artistes !

Valentin, c’est le gamin de la bande… Sous prétexte qu’il a juste la vingtaine et qu’il fait de, on le compare déjà à « Petit biscuit » et consors, ce qui l’agace un peu, on va dire.Comme il est du genre "cool", très "cool", il ne vous en voudra pas, loin de là, et vous laissera facilement entrer dans son univers électro où ce musicien qui a d’abord aimé jouer avec tous les instruments "réels", préfère aujourd’hui l’électronique pour exprimer son talent.Talent auquel il ajoute sa voix qu’il a choisi finalement de poser lui-même sur ses créations… Quand on a du talent, on n’est jamais aussi bien servi que par soi-même...Multi-instrumentiste, Marlin est seul sur scène, mixant programmations, claviers et guitare à son chant, qui emprunte à la pop et au hip-hop.Disponible : Nights , EP (6 titres), sorti en juillet 2017 chez ElektraRetrouvez Marlin sur facebook.com/marlinmusic