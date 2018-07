Prison de Sequedin : une enquête ouverte après la diffusion d'une vidéo sexuelle très gênante

Le recrutement et les portables en débat

La vidéo circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. On y voit une surveillante de prison et un détenu à l'entrée d'une cellule de laIls parlent avec la télévision en bruit de fond.Après quelques secondes, la surveillante regarde autour d'elle puis s'agenouille devant le détenu torse nu. Elle semble pratiquer une fellation pendant 2 ou 3 secondes. La scène est filmée de loin, par un autre détenu. Elle a été diffusée sur le réseau Snapchat avec ce commentaire : "Les surveillants de la prison ont découvert l'existence de la vidéo mercredi dernier et ont immédiatement alerté la direction de la. "Je suis écoeuré, commentedans les Hauts-de-France. Ce genre de personne n'a rien à faire chez nous. Ça nous révolte tous !" Selon ce syndicaliste, une photo de la surveillante posant avec 3 autres détenus circule également. Selon le Parisien , une enquête a été ouverte mais d'ores et déjà la surveillante stagiaire (qui terminait son stage à Sequedin) à l’(ENAP), a été suspendue. Elle ne pourra sans doute pas terminer sa formation. "C’est une posture inadaptée, non professionnelle, qui ne respecte pas les principes de bonne distance et de sécurité enseignés à l’ENAP pendant la formation", a expliqué l'administration pénitentiaire. L'demande à ce qu'elle ne puisse plus jamais exercer le métier de surveillant pénitentiaire."Il faut être plus vigilant dans le recrutement, explique Guillaume Pottier. Cela pose aussi la question des portables. Ils ont interdits et il y en a partout. On demande à ce qu'il y ait enfin de vrais brouilleurs et qu'on puisse fouiller les détenus dès qu'il y a suspicion."Le détenu de 26 ans, incarcéré depuis 2017 pour des affaires de vol et de trafic de stupéfiants,