Prison de Vendin-le-Vieil : un détenu, condamné pour terrorisme, poignarde trois surveillants

Soupçonné d'avoir participé aux attentats du 11 septembre

, un détenu allemand islamiste radical d'une cinquantaine d'années qui purge une peine dede réclusion pour sa participation à l'attentat de la synagogue de Djerba qui (21 morts en 2002),ce jeudi à la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil. Une information du Parisien , confirmée par plusieurs sources syndicales et par l'administration pénitentiaire.Ce jeudi vers 16h, le prisonnier placé ena demandé à sortir de sa cellule pour se rendre à la. Durant le mouvement, il a agressé lesqui l'accompagnaient avec une arme artisanale,très aiguisé selon FO-pénitentiaire sur place. L'administration pénitentiaire évoque de son côté un ciseau à bout rond une lame de rasoir.Il a touché un agent au thorax sans le blesser, griffé un deuxième à la carotide, mais plus sérieusement blessé le troisième fonctionnaire au cuir chevelu. Ce dernier a dû être transporté à l'hôpital, sans que son pronostic vital ne soit engagé.Le détenu était placé à l'isolement depuis plusieurs jours, après avoir "pété les plombs" quand il a appris que les États-Unis, qui le soupçonneraient d'avoir participé à la formation des pilotes du 11 septembre, souhaitaient le récupérer., Christian Ganczarski craignait donc d'être extradé.A son placement à l'isolement, le prisonnier faisait l'objet de. "Il devait être menotté à chaque sortie de cellule. Des mesures qui ont été levées il y a 3-4 jours", selon Julien Martin, délégué FO à la prison de Vendin-le-Vieil.Toujours de source syndicale, l'agresseur aurait crié "Allahu Akbar" (Dieu est grand) à plusieurs reprises au moment de l'agression.Selon l'AFP, Laa annoncé jeudi qu'elle se saisissait de l'enquête. Elle a été ouverte du chef de, a précisé le parquet de Paris.Christian Ganczarski est également ancien responsable d', ancien responsable de la maintenance et du cryptage des réseaux de communication d'Al-Qaïda, et il a vécu aux côtés deen Afghanistan.