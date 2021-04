Privé de tournée, Indochine garde le cap et maintient le lien avec les fans

Bordeaux, Paris, Marseille, Lyon, et maintenant Lille. Soit 17 heures de train. Non, on ne parle pas d'une tournée de concerts. À défaut de se produire sur scène, le groupe Indochine fait le tour des stades en France pour annoncer le report du Central Tour à 2022 à cause de la situation sanitaire.

À coups de conférences de presse aux quatre coins du pays, ils rencontrent la presse locale pour faire l'annonce en face à face, et éviter le "communiqué froid et lapidaire", comme l'explique Nicola Sirkis, leader du groupe, au stade Pierre Mauroy à Villeneuve d'Ascq ce lundi 12 avril.

Cette démarche singulière entre dans la continuité de la relation qu'entretient le groupe avec son public depuis plusieurs décennies. Très proches d'eux, ils tentent de garder le contact et de s'ancrer localement pour échanger avec eux. "Il y a une interactivité directe entre le groupe et le public, raconte Olivier Gérard, dit Oli. Avant d'intégrer Indochine, je parlais avec Nicola via le Minitel."

Un calendrier inversé

Durant la conférence de presse, Nikola Sirkis et Olivier Gérard se sont dit "déterminés" à continuer de travailler. L'enregistrement d'un nouvel album, prévu à l'origine pour 2022, se fera tout compte fait en fin d'année car "le calendrier a été inversé". Le groupe devant initialement partir en tournée avant.

Le report implique aussi de possibles changements du déroulement du concert, dans la scénographie et la liste des titres chantés en live. "Parfois, on se dit 'Ah mince, on aurait pu faire ça', explique Nicola Sirkis. Là, j’ai le temps de changer le truc."

Pas plus de vacances pour le groupe

Pas plus de vacances qu'avant, des réunions permanentes, rencontres du personnel des stades... Les prochains mois du groupe risquent d'être chargés. "400 jours, ça passe très vite, le quotidien d'Indochine, c'est 100% Indochine".

D'autant plus qu'un événement pour les 40 ans du premier concert du groupe au Rose bonbon à Paris est prévu pour le 29 septembre prochain. "Il y aura quelque chose, affirment-ils. C’est à l’étude et avec du public." Pas question d'organiser un événement un streaming, "faudra qu'il y ait du vivant".

Ils se produiront à guichet fermé au stade Pierre-Mauroy les 2 et 3 juillet 2022. Les travailleurs en première ligne du Covid (soignants, techniciens de surface, boulangers, policiers...) invités gratuitement à la date initiale restent sur la liste pour les deux nouveaux shows.