Prix des carburants : la liste des blocages qui auront lieu le 17 novembre dans les Hauts-de-France

Nord

Pas-de-Calais

Picardie

Péages, rocades et autoroutes bloquées : c'est ce qui vous attend le 17 novembre sur les routes des Hauts-de-France à l'occasion de laLes automobilistes protestent contre un ensemble de mesures : le passage de 90 à 80km/h, les nouveaux points du contrôle technique, la hausse des taxes... Le mouvement " Blocage 17 novembre 2018 " édite une carte répertoriant tous les rassemblements prévus en France.Des manifestations vont avoir lieu dans, toutes ne font pas encore l'objet d'un accord de la préfecture mais les organisateurs en ont fait la demande. On fait le point sur les blocages.: les automobilistes mèneront une opération escargot en direction de Lille. Ils se donneront rendez-vous à 13h sur le parking du rond-point des 4-Chemins.: opération escargot au départ de la place d’Estaires vers 13h30 pour rejoindre Armentieres.: le rond-point de Petite-fontaine ainsi que les stations essence environnantes seront bloqués.: l’A23 sera bloquée au niveau du pont de Carvin à partir de 9h. Les stations d’Auchan et d’Intermarché seront également inaccessibles.: les sorties d’autoroutes de Somain, Dessevale et Pecquencourt vont être bouchées ainsi qu'une grande partie des stations-service. Les automobilistes prévoient également de bloquer la raffinerie à partir de 5h30 afin de ne laisser aucun camion passer.: les manifestants se sont donné rendez-vous sur le parking de Pôle emploi pour ensuite se rendre le rond-point d’Auchan. Les organisateurs précisent qu’il s’agit d’une manifestation pacifiste et non d’un blocage pour ne pas gêner les ambulances.: une opération escargot aura lieu sur l’A21 à partir de 8h en direction de Liévin.: le rond-point des vaches ainsi que les environs risquent d’être bloqués.: l'A1 sera bouchée au niveau du pont de Carvin à partir de 9h.: blocage de l'A1 dès 8h.: le péage de Lumbre ainsi que deux autres seront paralysés et une opération escargot aura lieu sur l’autoroute à partir de 8h.: les automobilistes veulent bloquer le tunnel sous la Manche et le port de la ville. Deux blocages auront également lieu sur l’A16, mais les organisateurs n’ont pas précisé l’emplacement exact. Certaines stations essence seront inaccessibles.: l’autoroute A16 bouchée au niveau des sorties de la ville.: opération escargot à partir de 13h en direction du Touquet.: blocage du rond-point de l'avenue de l'Europe à côté de la sortie Péronne Nord de l'Autoroute A1 (Lille-Paris). Les trois rond-points à l'entrée de la ville pourraient également être bloqués.: blocage au niveau du magasin Auchan.: plusieurs points de rassemblement ont été donnés, notamment à Carrefour Amiens Nord, à la zone industrielle ou encore la gare dès 7h30.