Prix du gaz et de l'électricité, allocation de rentrée scolaire, tarifs Ilévia... ce qui change au 1er août

Port du masque obligatoire sur certains marchés

Tests obligatoires dans les aéroports

Gaz, électricité, allocation de rentrée scolaire, tarifs Ilévia, port du masque sur les marchés... nous faisons le point sur ce qui change à partir de ce samedi 1er août dans votre quotidien. Dès ce samedi 1er août, il faudra porter un masque pour faire ses achats sur les marchés de Liévin, Maubeuge, Saint-Omer, Steenvoorde et Valenciennes. La mesure entrera en vigueur dimanche 2 août à Bergues et Hazebrouck.Attention, au Touquet, c'est dans l'ensemble du centre-ville que le port du masque devient obligatoire dès ce samedi 1er août.Dans la métropole lilloise, le port du masque devient obligatoire à partir du lundi 3 août à minuit dans la plupart des espaces extérieurs, dont les marchés. Cela signifie que les marchés de l'ensemble des 95 communes de la MEL exigeront dès ce lundi le port du masque.

Dès ce samedi, les voyageurs en provenance de 16 pays dits à risque en ce qui concerne l'épidémie de coronavirus (Algérie, Afrique du Sud, Bahreïn, Brésil, Émirats Arabes Unis, États-Unis, Inde, Israël, Koweït, Madagascar, Oman, Panama, Pérou, Qatar, Serbie, Turquie), devront être obligatoirement testés à leur arrivée.

Ilévia augmente ses tarifs

Augmentation du prix du gaz

... et de l'électricité

L'allocation de rentrée scolaire majorée sera versée le 18 août

Prime à la conversion en baisse

Une aide pour l'accès à l'emploi des jeunes

Paiement des amendes et factures dans les bureaux de tabac

Ilévia a annoncé une augmentation des tarifs de ses trajets ZAP, unitaires et de ses abonnements mensuels . Cette évolution "tient compte de l'inflation et participe au maintien d'une grande qualité de service sur le réseau."À partir de ce 1er août, les tarifs réglementés du gaz augmentent de 1,3 % par rapport au mois de juillet. Selon la commission de régulation de l'énergie , cette hausse est de "0,3 % pour les clients qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 0,7 % pour ceux qui ont un double usage cuisson et eau chaude et de 1,4 % pour les foyers qui se chauffent au gaz."Dès ce samedi, les prix réglementés du gaz vont augmenter de 1,54 %, du fait notamment de la hausse du coût d'acheminement.L'allocation de rentrée scolaire qui doit aider les parents aux revenus modestes à payer les cartables et autres fournitures sera versée le 18 août cette année Elle avait traditionnellement quasiment le même montant chaque année. Ce ne sera pas le cas cette fois. Jean Castex, le Premier ministre, a annoncé mercredi 15 juillet une revalorisation de 100 euros "de façon exceptionnelle" de cette allocation.À partir du 3 août, la prime de conversion en cas d'achat d'un véhicule Crit'air 1 ou 2 diminue. Elle ne sera plus entre 3 000 et 5 000 euros, mais entre 1 500 à 3 000 euros.De même, pour l'achat d'un véhicule hybride, la prime n'excédera pas les 5 000 euros alors qu'elle pouvait atteindre les 6 000 euros auparavant.Jusqu'au 31 janvier prochain, les entreprises ou les associations qui emploieront un jeune de moins de 26 ans en CDI ou en CDD pour au moins trois mois pourront bénéficier d'une aide de 4 000 euros de la part du gouvernement. La mesure ne s'appliquera que pour les emplois avec une rémunération inférieure ou égale à deux SMICs.Il est désormais possible de payer ses amendes ou les taxes de l'audiovisuel public, d'habitation ou foncières, les factures de l'hôpital ou de la cantine dans les bureaux de tabac. Le règlement peut se faire par carte bancaire ou en espèces pour un montant maximum de 300 euros.