Prix du gaz, retraites, prime d'activité... Ce qui change au 1er novembre

Augmentation des tarifs du gaz

Pour les utilisateurs de gaz pour la cuisson : +1,9%

: +1,9% Pour le double usage cuisson et eau chaude : +3,6%

: +3,6% Pour les consommateurs se chauffant au gaz : +6%

Hausse de la prime d'activité

Augmentation de l'allocation aux adultes handicapés

Revalorisation des retraites complémentaires des salariés du privé

Six points de pénalité pour refus de priorité

Début de la trêve hivernale

La fondation Abbé-Pierre s'alarme du nombre record d'expulsions locatives en 2017 https://t.co/cYdaLuxdBs via @franceinfo — FondationAbbéPierre (@Abbe_Pierre) 29 octobre 2018

Et c'est le mois sans tabac !

[@Mois_sans_tabac]

L’augmentation du prix du paquet de cigarettes, l’aide au sevrage et la mobilisation des professionnels de santé doivent nous permettre d’atteindre une génération sans fumeurs en 2030.@RMCinfo @BFMTV — Agnès Buzyn (@agnesbuzyn) 31 octobre 2018

Ils avaient augmenté de 0,9% le mois dernier, et les tarifs réglementés de vente de gaz d'Engie sont de nouveau à la hausse : plus de 5,7% à partir de ce jeudi . Mais les taux diffèrent en fonction de l'usage que vous en faites :Cette prime concerne plus de 2 millions de foyers en France : elle est accordée aux. Ce complément de revenus vaà partir d'aujourd'hui, mais les salariés au Smic sont les seuls concernés.A la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, l'augmentation totale devrait atteindred'après l'une de ses promesses de campagne.L'AAH va. Cette allocation varie en fonction du taux d'incapacité, de l'âge et des revenus. Son montant maximum va ainsi passer de 819 à 860 euros par mois.Elle sera de nouveau valorisée en début d'année prochaine, portant sonLes valeurs des points sont légèrement augmentées ce mois-ci pour les salariés du privé. Pour les personnes cotisant à l'Association générale des institutions de retraite complémentaire des cadres (Agirc), le montant passeuros.Et pour ceux qui dépendent de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (Arrco), cette valeur passe. Soit une hausse globale de 0,6%. Pour rappel, ces régimes complètent le régime de base de la Sécurité sociale, ils doivent fusionner au 1er janvier 2019.Au volant, refuser la priorité à un piéton "s'engageant régulièrement dans la traversée d’une chaussée ou manifestant clairement l’intention de le faire" vous coûtait quatre points sur votre permis de conduire jusqu'à hier. Désormais, ce seraEt la constatation de cette infraction peut se faire par simple. L'objectif : réduire la mortalité des piétons. En 2017, 519 personnes ont été tuées dans un accident de ce type et plus 11 070 ont été blessés.Lessont maintenant suspendues, et ce jusqu’au 31 mars pour la trêve hivernale. Elle concerne également: pendant cinq mois, les fournisseurs d’énergie ne peuvent pas interrompre leurs services.Une mesure née d'un appel de l’Abbé Pierre en 1954. La Fondation abbé Pierre déplore d'ailleurs la hausse des expulsions entre 2016 et 2017 : elles sont passéesPour les squatteurs, seul un juge peut supprimer le bénéfice de la trêve hivernale.Si vous pensez à arrêter la cigarette, c'est le moment. La troisième édition du "mois sans tabac" débute ce jeudi. Et cette année, les fumeuses sont particulièrement concernées : constatant que, la ministre a demandé aux professionnels de la santé ainsi qu'à la société civile de partager le message du mois sans tabac.Un événement symbolique qui s'accompagne de: hausse des prix, paquet neutre, restriction des lieux fumeurs... Et ces politiques semblent porter leurs fruits puisqu'environ un million de personnes ont arrêté de fumer en un an, entre 2016 et 2017.