Prix de l'essence : Emmanuel Macron veut réformer l'“aide au transport” dans les Hauts-de-France

Pas de généralisation

Emmanuel Macron a annoncé vouloir défiscaliser l'aide au transport de 20 euros par mois existant dans la région Hauts-de-France, a appris franceinfo auprès de l'Elysée "Cette mesure revient à ce que les gens aient vraiment 20 euros dans leur poche sans que ce soit ponctionné", a précisé l'Elysée. Ce dispositif était une. Il est mis en place depuis 2016.Le principe : si vous résidez dans les Hauts-de-France, à, et que vous n'avez d'autre choix que d'utiliser votre véhicule pour vous y rendre, vous pouvez bénéficier d'une aide de 20 euros par mois.Mais il faut également que votre salaire net soit inférieur ou égal à deux fois le Smic, précisent Les Echos . Et cette aide n'estavec la mise à disposition par l'employeur d'un véhicule pour les trajets domicile-travail.Le montant de cette aide peut paraître modeste quand on prend en compte les dépenses de certains salariés pour se rendre sur leur lieu de travail. C'est pourquoi deux députés Les Républicains, Guillaume Peltier et Damien Abad, ont"Qu'il y ait une fiscalité sur les carburants, cela me semble juste et d'ailleurs l'ensemble des Français la paient. Mais pourquoi nous, les habitants de la France des provinces,, nous aurions la double peine ?", a déclaré Guillaume Peltier, député de Loir-et-Cher dans le Grand Rendez-Vous d'Europe 1, CNews et Les Echos.Pour le gouvernement en revanche, pas question de généraliser ce concept d'aide au trasport à l'échelle nationale. Des "solutions innovantes" promises par le président pourpourraient être annoncées dans la journée.