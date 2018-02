Procès Abdeslam : sécurité hors normes dans un palais de justice vétuste

Abdeslam dormira à Vendin-le-Vieil

D'une superficie supérieure à celle de la basilique Saint-Pierre de Rome, ce bâtiment du 19e siècle, "exceptionnel par ses dimensions", compte "et", décrivaient les autorités belges en 2008 en le proposant pour l'inscription au patrimoine mondial de l'Unesco.Situé sur une des hauteurs de la ville, leest indissociable de l'horizon de nombreux Bruxellois, et associé dans l'esprit de tous à unde rénovation devenu permanent. "Si vous êtes né après 1982, vous ne (l')avez donc pas connu sans échafaudages", ironisait en mai dernier un média belge, confirmant que l'Etat fédéral, propriétaire du bâtiment, envisageait une fin des travaux en 2028.C'est dans ce cadre à la fois majestueux et désuet que doit être jugé pendant quatre jours, seul survivant des commandos jihadistes qui ont attaqué Paris le 13 novembre 2015 (130 morts), et aujourd'hui détenu réputé le plus surveillé de France.Au côté d'un complice, il comparaît pour sa participation présumée à une, trois jours avant son arrestation . La présence policière et les mesures de sécurité seront pour l'occasion renforcées au palais de justice, les professions judicaires devant se soumettre, comme le public et les journalistes, au détecteur de métaux. Le stationnement sur les parkings jouxtant le palais sera interdit, la circulation fermée dans la rue située derrière l'édifice et le ciel surveillé par des hélicoptèresLes arrivées et départs quotidiens de Salah Abdeslam, qui doit être incarcéré pendant le procès dans une prison du nord de la France, à, se feront sous l'escorte d', par la route ou par hélicoptère. Aucune option n'est exclue. La décision sera prise au dernier moment.Tentative d'évasion ou de suicide du prévenu, risque d'attentat : tous les scénarios mobilisent l'attention des forces de sécurité pour la première comparution publique d'un suspect-clé de la cellule franco-belge à l'origine des. Mais pour Luc Hennart, maître d'oeuvre du procès en tant que président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, cette audience correctionnelle doit malgré tout rester "normale".A l'inverse d'un accusé aux assises, qui comparaît dans un box, le prévenu sera placé comme à l'habitude face au tribunal, au premier rang de la salle d'audience, tournant le dos au public.Cette salle est prévue pour accueillir, avocats, journalistes, représentants d'associations de victimes ou simples curieux. Pour les journalistes, attendus par centaines, unedes débats est programmée dans une autre salle de plus grande capacité.