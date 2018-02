En procès à Bruxelles, Salah Abdeslam refuse de répondre aux questions

Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos jihadistes qui ont attaqué Paris le 13 novembre 2015, jugé à Bruxelles dans un autre dossier dés le début de ce procès.Salah Abdedslam, barbu et vêtu d'une veste gris clair et d'un pantalon noir,. "Je ne souhaite pas répondre", a-t-il dit, refusant même de se lever à l'invitation de la juge qui préside les débats, Marie-France Keutgen."Mon silence ne fait pas de moi un criminel, c'est ma défense", a-t-il également lancé au tribunal, avant d'évoquer Allah et à sa religion, l'islam. "C'est en mon Seigneur que je place ma confiance (...) Ce que je constate c'est que les musulmans sont jugés et traités de la pire des manières", a ajouté le Français d'origine marocaine.Salah Abdeslam a aussi fait savoir par le biais de son avocat qu'il souhaitaitIl était déjà resté muet devant les enquêteurs depuis son incarcération en France en avril 2016.C'est à cause de ce mutisme que ses deux avocats, le Lilloiset le Belgeont renoncé en octobre 2016 à défendre leur client. MMary avait toutefois été rappelé pour le défendre pour ce procès, qui doit jugerà la fin de sa cavale en mars 2016.