Projet éolien offshore au Tréport : comment participer à l'enquête publique

consulter le projet dans le détail, grace à un dossier d'enquête comportant une étude d'impact et des avis rendus par des institutions.



dans le détail, grace à un dossier d'enquête comportant une étude d'impact et des avis rendus par des institutions. faire ses commentaires et ses propositions, en se rendant dans des permanences ou via un site internet.

Mardi 16 octobre, à 9h, s'ouvrira l'enquête publique sur le projet d'éolien en mer entre Dieppe et Le Tréport. La préfecture de la Seine-Maritime précise que ce seront deux enquêtes simultanées : l'une sur l'installation de 62 éoliennes offshore par la société EMDT , l'autre sur leur raccordement au réseau électrique terrestre par RTE (filiale d'EDF).Pendant 45 jours, jusqu'au 29 novembre, le public pourra :

C'est une consultation obligatoire avant que la préfecture valide définitivement le projet.







Tout peut se faire en ligne

Calendrier des permanences en mairie

our consulter le dossier d'enquête, voir les commentaires du public ou en poster un vous-même... un site internet dédié sera ouvert à cette adresse : https://www.registre-numerique.fr/eoliennes-Dieppe-Le-Treport Les observations et propositions pourront aussi être envoyées par mail à éoliennes-dieppe-le-treport@mail.registre-numerique.fr La préfecture assure que toutes les observations publiées sur internet ou envoyées par mail seront "tenues à la disposition du public dans les meilleurs délais au siège de l'enquête", c'est-à-dire en mairie du Tréport.Car comme d'habitude, il est toujours possible de se déplacer physiquement, dans toutes les (sous-)préfectures et les communes concernées par l'enquête, pour consulter le dossier et participer.