PSA : adopté, le projet de ruptures conventionnelles collectives touchera les trois usines nordistes

60 postes dans le Nord et le Pas-de-Calais

30 postes dans l'usine de PSA Sevelnord à Lieu-Saint-Amand

dans l'usine de PSA Sevelnord à 13 postes à l'usine PSA-ULV de Valenciennes

à l'usine PSA-ULV de 17 postes sur le site PSA de Douvrin

Des suppressions d'emplois... et des embauches

"Rupture conventionnelle de contrat" ou "Plan de sauvegarde de l'emploi", quelle différence ?

PSA a réussi ce que Pimkie a échoué à faire : faire accepter un projet de ruptures conventionnelles collectives par les syndicats. Le projet a été adopté à la majorité ce jeudi 18 janvier par FO, la CFDT, la CFTC et CIA.La CGT, premier syndicat du groupe chez les ouvriers et la CFE CGC, majoritaire chez les cadres, refusent pour l'instant de signer.Selon une source syndicale, le plan de suppressions menace les trois usines PSA du Nord et du Pas-de-Calais et se répartit comme suit :Il s'agit de la première application du dispositif permettant de réaliser des départs volontaires en dehors d'un plan social et sans justification économique.À la différence de la chaîne Pimkie, qui prévoyait des suppressions nettes de poste s et la fermeture de magasins, l'utilisation des ruptures conventionnelles collectives (RCC) chez PSA n'a pas pour vocation de réduire les effectifs, puisque l'entreprise a prévu de pallier les départs volontaires par des embauches en CDI.La direction n'a encore publié de liste détaillée par catégorie ni des 2.200 suppressions d'emplois prévues, ni des embauches en CDI promises, selon Cédric Brun, représentant syndical CGT de PSA Valenciennes