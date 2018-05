Le PSG à Amiens, la bataille de la 2e place continue

Pour ce match sans enjeu à Amiens, Paris sera privé de Marco Verratti, forfait jusqu'en fin de saison à cause d'une opération aux adducteurs réalisée jeudi. Thiago Silva et Julian Draxler manqueront aussi le déplacement en raison de "problèmes musculaires", a indiqué leur entraîneur Unai Emery.



Hormis un dernier titre à glaner mardi en finale de Coupe de France contre les Herbiers, le PSG n'a plus rien à jouer.



Les Amiénois sont prêts physiquement et moralement à affronter les Parisiens ce vendredi à la Licorne (coup d'envoi 20h45).