PSG - Les Herbiers : deux Nordistes en finale de la Coupe de France

LOSC et RC Lens

David contre goliath. La finale de laest, sur le papier, complètement déséquilibrée cette année. C'un côté, les stars du PSG. De l'autre, les amateurs des herbiers, équipe de National.Une équipe qui abrite malgré tout des joueurs de talent, souvent issus de centres de formation professionnels. Parmi eux, deux Nordistes : le Lommois21 ans et le Lensois, 25 ans.Le premier est un joueur du LOSC. Agé de 20 ans, ce défenseur a rejointsous la forme d’un prêt en juillet 2017. Il a même déjà été appelé à 4 reprises dans le groupe pro lillois la saison dernière Le second est passé par le centre de formation de Lens avant de jouer à Liévin et Amiens. Il a grandi à Lens à la belle époque des Sang et or : « La Ligue des champions, Sibierski, Keita, Moreira, Utaka... je me souviens d’un 7-0 contre Auxerre à Bollaert », raconte-t-il à So Foot. Il a vécu de manière particulière la victoire face auen quarts de finale : "Ça a été la folie quand ils ont battu Lens, raconte à France Bleu Nord un des frères de Joachim . Un de nos frères est un vrai fan de Lens, Joachim l'a appelé pour le charrier, il n'a pas répondu !"Les deux Nordistes devraient être titulaires ce mardi soir sur la pelouse du Stade de France.