PSG-LOSC : les Dogues diminués vont faire face au retour de Mbappé et Neymar

Osimhen suspendu, Bamba fiévreux

🎙 Galtier : "On a une incertitude avec Jonathan Bamba, qui est au lit avec de la fièvre. Il ne s'est pas entraîné aujourd'hui. Ensuite, ne sont pas opérationnels Timothy Weah et Saad Agouzoul. Victor Osimhen est suspendu. Jonathan Ikoné s'est entraîné normalement aujourd'hui" — LOSC (@losclive) November 21, 2019

Le LOSC aura fort à faire, ce vendredi soir face au PSG : l'attaquant parisien Kylian Mbappé, diminué par un virus cette semaine et annoncé incertain, fait son retour dans le groupe pour affronter les Dogues, a annoncé le club.Son état de santé est très scruté, car il est attendu sur la pelouse du stade Santiago-Bernabeu mardi, face au Real Madrid qui n'a pas caché son projet de le recruter un jour.La superstar Neymar a elle aussi été retenue dans la liste des vingt joueurs concoctée par Tuchel. Absent depuis début octobre en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, le Brésilien a repris cette semaine l'entraînement avec le groupe.Côté Lillois, en revanche, c'est l'hécatombe : Victor Osimhen, buteur phare du LOSC cette saison, est suspendu et Jonathan Bamba "est au lit avec de la fièvre" indiquait jeudi le technicien en conférence de presse. Timothy Weah et Saad Agouzoul ne sont pas non plus opérationnels.Et on ne saît q uel sera sur Mike Maignan le départ de l'adjoint chargé des gardiens Nuno Santos, pour rejoindre José Monrinho à Tottenham Autant dire que le LOSC, qui n'a gagné aucun de ses matches en extérieur cette saison, va devoir serrer les dents ce vendredi soir.