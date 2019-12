Puiser dans les spécialités culinaires des Hauts-de-France pour votre table de réveillon

Osez l'originalité pour vos menus du réveillon. Les spécialités culinaires et produits locaux bien de chez nous ne manque pas. Alors si vous vous posez cette question, qu'est-ce que je vais bien cuisiner pour mes convives pour Noël ? Et bien on vous propose cette solution, régaler votre famille et vos amis en leur préparant des plats régionaux avec des produits locaux. Sur notre site de France 3 Hauts-de-France vous trouverez de nombreuses recettes de fêtes et autres que nous avons mis en ligne tout au long de l'année Sinon, il existe de nombreux sites Internet qui proposent eux aussi des recettes et des produits "made in Hauts-de-France" comme le Comité de promotion de la Chambre d'agriculture du Nord Pas-de-Calais Entre recettes traditionnelles ou revisitées, vous n'aurez que l'embarras du choix. Des recettes qui reflètent toute la générosité et la convivialité du Nord Pas-de-Calais et de la Picardie, et qui on vous le garanti mettront vos papilles en joie.Enfin qu'ils s'agissent de fruits, légumes, viandes, poissons, fromages, notre région produit et transforme des aliments de qualité, comme le foie gras, le saumon fumé ou bien encore le champagne. Si vous achetez local, vous aurez des produits frais et vous aiderez les producteurs de la région.