"Qu'est-ce qu'on attend ?" Dans une interview pour le JDD, Xavier Bertrand presse le président, Emmanuel Macron

« L’urgence absolue, c’est l’emploi ! A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. »



Mon interview à lire dans @leJDD ⬇️https://t.co/0R3FXlGwdV — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) July 12, 2020

Des mesures pour relancer l'économie

À ce sujet, la rédaction vous recommande Xavier Bertrand veut pouvoir exonérer fiscalement les entreprises s'implantant dans les Hauts-de-France

Un plan de relance d'1,3 milliards d'euros pour les Hauts-de-France

augmenter différentes subventions aux entreprises

donner des aides directes aux entreprise

mettre en place des crédits particuliers et des fonds différents selon la taille des entreprises

encourager le coworking et le télétravail

geler les tarifs des cantines

geler le tarif des des TER

maintenir la gratuité des transports scolaires pour les cinq départements.

financer l'achat de véhicules à hydrogène

développer l'énergie photovoltaïque

accueillir plus de stagiaires à la Région

"Ce n’est pas quand un tsunami arrive sur la plage qu’il faut dire : ‘on va se préparer.’ C’est maintenant qu’il faut un plan de relance : qu’est-ce qu’on attend ?" tonne Xavier Bertrand dans une interview pour le Journal du Dimanche-Aujourd'hui en France publiée ce 12 juillet Le président de la région Hauts-de-France ne mâche pas ses mots concernant le président de la République. "Les gens n'attendent pas des envolées lyriques, mais des mesures concrètes. L'urgence absolue, c'est l'emploi, l'emploi, l'emploi !"L'urgence, selon lui, c'est l'annonce de Bruno Le Maire de "800 000 demandeurs d'emplois de plus d'ici la fin de l'année. [...] Le combat que nous aurons à mener à partir de la rentrée, c'est contre le chômage de masse."Pour y faire face, il fait plusieurs propositions. Tout d'abord, à l'encontre des jeunes.Pour "éviter une génération sacrifiée", il propose d'instaurer un contrat d'accès à l'emploi pour les jeunes. En échange d'une proposition d'un CDD d'au moins 6 mois ou d'un CDI pour un jeune de moins de trente ans ayant un salaire équivalent à moins de deux SMIC, l'entreprise serait exemptée de charges patronales et salariales. Elle recevrait respectivement une prime de 5 000 et 10 000 euros.Il chiffre ces mesures à "environ 10 milliards d'euros". Un montant "important, mais l'effondrement économique et social est un péril bien plus grave et plus imminent que la dette", estime-t-il.Concernant les indépendants qui risqueraient de se retrouver sans revenu, il propose la mise en place d'une garantie revenu-formation, leur permettant d'être formés et non mis au chômage.Dans les secteurs en difficulté du fait de l'épidémie de coronavirus comme les restaurants et le bâtiment, il souhaite baisser la TVA à 5,5 % dès le 1er août pendant douze mois.Il demande aussi au président de la République d'annuler les charges pour les toutes petites entreprises (TPE) et de transformer les PGE (prêts garantis par l'Etat) en fonds propres pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI).Fin juin, le président de la région Hauts-de-France avait fait voter un plan de relance d'1,3 milliards d'euros La Région compte, entre autres, à travers ce plan de relance, qui se veut écologique (pacte productif régional durable) :