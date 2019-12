Qu'est-ce que le “vishing”, l'arnaque par téléphone contre laquelle alerte la gendarmerie du Nord ?

Serveur vocal

Prudence, si vous recevez un message étrange sur votre répondeur. La gendarmerie d'Hallennes-lez-Haubourdin, dans le Nord, alerte sur la pratique du "vishing", ou hameçonnage par téléphone La méthode, qui contracte les mots "voice" et " phishing ", consiste pour les escrocs à "utilis[er] un serveur vocal avec des messages alarmistes sur l'état de votre compte bancaire, sur le règlement de factures, etc… ou prétextent un remboursement en votre faveur qui semble provenir d’une banque, d’une entreprise, de la CAF ou même des impôts".Ce message, laissé via la technique de la voix sur IP (qui permet de transmettre la voix sur les réseaux IP filaires ou non) invite à rappeler aussitôt un numéro de téléphone. Sur ce dernier, un système automatisé ou une personne vous demande alors vos coordonnées bancaires.Pour rappel, ne donnez jamais vos coordonnées bancaires à qui que ce soit, même s'il se fait passer poue une institution ou une banque. Et si le mal est déjà fait, il faut immédiater appeler sa banque.