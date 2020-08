Qualité de l'air : le Nord, l'Oise et le Pas-de-Calais touchés ce week-end par un épisode de pollution à l'ozone

La pollution à l'ozone se forme, à partir des polluants, émis par le trafic automobile et les activités industrielles sous l’action du soleil et des fortes températures

La pollution à l'ozone se forme, à partir des polluants, émis par le trafic automobile et les activités industrielles sous l’action du soleil et des fortes températures • © FTV

[ Épisode de pollution ] Atmo HdF prévoit un épisode de pollution à l'ozone aujourd’hui et demain sur l'Oise, le Nord et le Pas-de-Calais.

Plus d'infos : https://t.co/Xo8vMYHk1z pic.twitter.com/1m50SgfWVt — Atmo Hauts-de-France (@AtmoHdF) August 8, 2020

Une pollution fortement liée à l'épisode de fortes chaleurs actuel

À ce sujet, la rédaction vous recommande VIDÉO. Canicule : un pic de chaleur attendu ce dimanche dans le Nord

Pas d'activités physiques intenses pour les personnes fragiles

Le Nord et le Pas-de-Calais sont entrés ce samedi 8 août dans un épisode de pollution à l'ozone, qui se poursuivra ce dimanche. L'Oise est également concernée, département où l'épisode a débuté dès vendredi, précise ATMO, l'association de surveillance de la qualité de l'air.L'ozone se forme "à partir des polluants émis par le trafic automobile et les activités industrielles sou l'action du soleil et des fortes températures."La canicule actuelle influence cet épisode de pollution. "Des polluants précurseurs, émis dans notre région et importés depuis l'extérieur, se transforment en ozone sous l'effet du rayonnement solaire, des températures élevées ainsi que des conditions de vents faibles actuelles qui ne permettent pas une bonne dispersion des polluants dans l'air", précise ATMO Hauts-de-France.De façon générale, il est recommandé d'utiliser les moyens de transports les moins polluants, de réduire la vitesse de circulation, les émissions de polluants des acteurs économiques (industrie et agriculture), de bien ventiler les pièces et son véhicule. ATMO rappelle qu'il est toujours "interdit de brûler des déchets verts à l'air libre, et ce, toute l'année."Pour les personnes à risque, il est conseillé d'éviter les sorties en plein après-midi lorsque l'ensoleillement est au maximum et les activités physiques et sportives intenses en plein air. Pour les nourrissons, l'agence préconise des sorties sur un temps limité et à l'écart des axes routiers.En cas de gêne respiratoire ou cardiaque, prenez conseil auprès d’un professionnel de santé.