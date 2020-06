CARTE. Qualité des eaux : quelles sont les spots de baignade les plus propres en Picardie ?

"On peut dire que la qualité de l'eau est bonne en Picardie", explique Cathy Celary, de l'Agence de l’Eau Artois-Picardie. Sur les huit spots de baignade en Baie de Somme, cinq sont même de qualité excellente.

Chaque année avant l'été, l'Agence Régionale de Santé (ARS) et l'Agence de l'Eau Artois-Picardie, sous l'égide du ministère de la transition écologique, dressent la carte de leurs évaluations sur la qualité des eaux de baignade. Cette carte se base sur une moyenne des analyses des quatre dernières années avec :

en bleu, les lieux où les eaux de baignade sont d'excellente qualité,

en orange, les lieux où les eaux de baignade de qualité suffisante,

en rouge, les lieux où les eaux de baignade de qualité insuffisante,

en gris, les lieux où la baignade est interdite.

Ces analyses évaluent à la fois la pollution microbiologique des eaux de baignade et sa qualité tel que le pH, la couleur de l'eau ou encore la présence de déchets flottants.

Pour évaluer la qualité des eaux de baignade, entre 10 et 18 prélèvements ont été réalisés en 2019 sur chacune des zones de baignade en mer et entre 6 et 9 prélèvements pour les sites de baignade en eau douce.

Baignade toujours interdite au Crotoy

Comme l'année dernière, il est interdit de se baigner sur les plages du Crotoy. Les analyses de l'eau, a révélé une qualité de l'eau "insuffisante" pour la septième année consécutive. Au bout de cinq année consécutive la baignade est interdite.

Dans l'Aisne, la qualité de l'eau de l'étang d'Isle à Saint-Quentin est jugée insuffisante pour la quatrième année consécutive.

Retrouvez ici la carte interactive de la qualité des eaux de baignade sur l'ensemble de la France.