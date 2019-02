Quand Darmanin confond Coluche et Churchill

Interrogé sur le #pouvoirdachat, @GDarmanin provoque l'indignation des députés de la @FranceInsoumise. "La politique économique de certains régimes que vous soutenez démontre que c'est la pauvreté qui est au rendez-vous de vos chimères". #DirectAN #QAG pic.twitter.com/oBJT3nU3iA — LCP (@LCP) 6 février 2019

s'est-il emmêlé les pinceaux en convoquant dans un discours Coluche alors qu'il voulait citer? Ce mercredi, à l'Assemblée Nationale, interpellé par une députée de La France insoumise, le ministre nordiste a prononcé cette phrase : « Nous pouvons considérer qu’effectivement, la vie, ce ne sont pas des statistiques. Et comme le disait Winston Churchill, ce qu’ils montrent est intéressant, mais, c’est comme les maillots de bain, ce qu’ils cachent l’est encore plus ».Cette 2ème partie de phrase a-t-elle été prononcée par l'ancien Premier ministre britannique ? Non, selon le dictionnaire des citations du journal Le Monde . Churchill n'a pas utilisé cette métaphore. Elle est attribuée àdans une version légèrement différente : « Les statistiques, c’est comme le bikini, ça donne des idées, mais ça cache l’essentiel ». Une "punchline" qui s'inspire elle-même d'Aaron Levenstein, au début des années 1950 : "Les statistiques sont comme un bikini. Ce qu'elles révèlent est suggestif, mais ce qu'elles cachent est vital."Winston Churchill, a bien évoqué le thème des statistiques dans une phrase restée célèbre mais qui n'a pas du tout le même sens : « Je ne crois jamais une statistique avant de l’avoir moi-même falsifiée ».