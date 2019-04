Quatre ans après la fusion, comment les habitants des Hauts-de-France voient-ils leur nouvelle région ?

Ce qu'il en ressort

5% des sondés se définissent comme des habitants des Hauts-de-France (69% se définissent comme Français et 16% comme européens).

81% se disent "attachés" à la région, plus que la moyenne nationale (69%).

60% estiment que la région est une "région d'avenir".

Plus de la moitié (55%) des sondés pense que le Conseil régional n'est pas proche de leurs préoccupations

72% des sondés connaissent, au moins de nom, le président de la région Xavier Bertrand (dont 43% sont capables spontanément de citer son nom). C'est plus que la moyenne nationale (63%).

Les habitants interrogés sont généralement satisfaits des équipements et du soutien aux activités sportives (72%), de l'aide aux festivals et événement culturels (71%) et de la promotion du tourisme (67%).

63% des sondés estiment ne pas être suffisamment informés sur l'action du Conseil régional. Dans le même temps, 73% se disent satisfaits de son action.

France 3, premier média régional ? L'enquête de l'IFOP consacre l'une de ses questions à la manière dont s'informent les habitants des Hauts-de-France. Parmi les médias plébiscités, France 3 arrive en tête (73%), devant les autres radios et télévisions traitant de l'actualité locale (68%), le bouche-à-oreille (65%), la presse gratuite (48%), les blogs et réseaux sociaux (42%) et la presse régionale payante (40%).

Le 1janvier 2015 naissait la région Hauts-de-France. Passés les débats sur son nom (on a notamment échappé à la Ch'ticardie), les habitants de l'ex-Nord-Pas-de-Calais et l'ex-Picardie désormais réunis se sont peu à peu habitués à la nouvelle entité. Mais à quel point ?La région Hauts-de-France a commandé auprès de l'IFOP un sondage, réalisé auprès de 1500 personnes représentatives, par questionnaire en ligne et par téléphone, entre le 1et le 18 mars derniers.