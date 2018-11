Quatre jours de Dunkerque 2019 : des étapes dans les trois départements picards

Arrivée à Saint-Quentin

1ère étape (14 mai) : Dunkerque - Condé-sur-l'Escaut (180 km)

2e étape (15 mai) : Wallers - Saint-Quentin (181 km)

3e étape (16 mai) : Laon - Compiègne (156 km)

4e étape (17 mai) : Fort Mahon Plage - Le Portel (184 km)

5e étape (18 mai) : Gravelines - Cassel (181 km)

6e étape (19 mai) : Roubaix - Dunkerque (174 km)

Le parcours de la deuxième édition "Hauts-de-France" de cette course mythique a été dévoilé ce jeudi... et devrait rassurer les déçus de l'année dernière. En 2018, l'Oise avait été complètement ignorée, et la Somme à peine traversée. En 2019, la Picardie sera mieux exposée.En 2016, la ville avait reçu une étape avec le départ et l’arrivée. Cette année,Le 15 mai, les coureurs arriveront de Wallers (Nord), et entreront dans l'Aisne en passant par Busigny vers Bohain-en-Vermandois. Quatre tours de circuit les attendront ensuite, jusqu'à l'arrivée sur les Champs-Élysées.Le lendemain, le 16 mai,Une première puisque l'Oise n'avait jusque là jamais été incluse dans le parcours de cette course. Les organisateurs avaient promis, l'année dernière, de mieux intégrer la Picardie dans l'édition 2019. C'est chose faite ! Et pour cette nouveauté, la ville-arrivée n'a pas été choisie au hasard : Compiègne est depuis bien longtemps une terre de cyclisme, qui a déjà accueilli à plusieurs reprises des étapes du Tour de France... et bien sûr, depuis plus de 40 ans, le départ du Paris-Roubaix.Cette étape de 156 kilomètres passera par la Clairière de l'Armistice, au cœur de la forêt de Compiègne, et se terminera sur l'avenue Royale.Cette année finalement, c'est la Somme qui est la moins exposée. Comme l'année dernière,le 17 mai, pour une étape de 184,9 km en direction du Portel.