Quatre jours de Dunkerque : Greipel l'emporte, à quatre secondes de Claeys au général

Le guerrier @dimitriclaeys trône au sommet du général des @4JDDunkerque



Après la victoire finale de 2017, on fera tout pour garder le titre demain #CofidisMyTeam #4JDD pic.twitter.com/zjcVRmMqNT — Team COFIDIS (@TeamCOFIDIS) 12 mai 2018

André Greipel avait déjà remporté mercredi la deuxième étape de la course. Ce samedi entre Wormhut et Cassel, le cycliste s’est émancipé du trio de tête composé de Dimitri Claeys et du Néerlandais oscar Riesebeek au terme de 178km de route.Dans les dernières minutes,et franchi la ligne d'arrivée en solitaire, empochant une seconde victoire. Mais elle ne suffit pas à devancer. Le coureur de l'équipe Cofidis profite de seulement 2 secondes d’avance sur Riesebeek et 4 secondes sur Greipel.Au pied du podium, les Français Alexis Gougeard (AG2R - La Mondiale) et Valentin Madouas (Groupama - FDJ) ne sont pas parvenus à rattraper leur retard.La percée des premiers coureurs a bousculé le classement général à la veille de la dernière étape, prévue dimanche.