Quatre passionnés de BX se lancent dans un road-trip à l'ancienne, de l'Aisne au Var via la Nationale 7

Autoradio cassette, carte routière, vieille glacière, Nokia 3310, Kodak jetable et Citroën BX... Denis, Sandy, Pierre et Eddy, quatre amis originaires de Monceau-le-Waart dans l'Aisne se sont mis au défi de rejoindre Saint-Raphaël dans le Var, à la mode des années 80.

Amateurs de vieilles voitures

Du 4 au 13 juillet, les quatre amis, voyageront dans leur Citroën BX achetée pour l'occasion. "On aime bien les vieilles voitures. C'est ce qui nous a motivé à nous lancer dans cette aventure", raconte Denis Herbert membre également de la Brêle Laonnoise, un club d'amateur de vieilles motos.

Pour leur voyage, les quatre amis se plongent dans les années 80 / © Denis Herbert

"On avait pour objectif de partir à moindre coût", ajoute-t-il. Les quatre amis se sont lancés à la recherche d'un sponsor pour les aider à financer le voyage. Attiré par leur projet, un fleuriste varois, Des fleurs comme j'aime, a accepté de les aider à financer le projet. "Ils nous payent l'essence, des t-shirts floqués et l'hébergement sur place", détaille Denis Herbert.

Mythique Nationale 7

Pour relier Monceau-le-Waart à Saint-Raphaël, les quatre compères emprunterons la mythique Nationale 7 entre Paris et la Côte d'Azur. "On prévoit de faire le trajet en un jour et demi. On va faire une étape au niveau de Valence", rajoute-t-il.

Leur aventure est à suivre sur leur groupe Facebook, Du nord au sud, où on peut déjà sentir la bonne humeur et l'esprit rétro.