Quatre villes belges interdisent la cigarette sur leurs plages

Quatre municipalités côtières belges… sans tabac sur leurs plages ! C’est tout du moins l’idée de quatre maires du littoral qui ont décidé de tester des zones sans tabac sur le sable. Après Ostende et Bredene, ce sont deux autres plages très fréquentées par les nordistes qui ont emboité le pas : la Panne (De Panne) et le Coq (De Hann).



Il y aura ainsi une zone délimitée où les fumeurs ne seront pas les bienvenus. Les policiers patrouilleront pour vérifier si les règles sont respectées, mais le maire de Bredene a affirmé que de lourdes amendes n’étaient pas à l’ordre du jour.



Dans le Nord et le Pas-de-Calais, le débat faire rage depuis plusieurs années pour interdire la cigarette sur les plages. Seule la plage de Saint-Quentin a officiellement été labélisée plage sans tabac.