Quatrième jour de pollution aux particules dans le Nord et le Pas-de-Calais

Nouvelles limitations de vitesse

📢 [Episode de #pollution] 📢

Aujourd'hui, niveau d'alerte sur persistance maintenu pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais. (L'épisode de pollution devrait se poursuivre demain.)



Communiqué : https://t.co/FGqghv1b8A — Atmo Hauts-de-France (@AtmoHdF) 31 mars 2019

Le Nord et le Pas-de-Calais restent autrois jours après le début d'un épisode de pollution lié aux particules en suspension.est la plus durement touchée avecpar(10 étant l'air le plus mauvais). La vitesse de circulation sur autoroute et sur routes nationales dans le Nord et le Pas-de-Calais sera abaissée de 20 km/h jusqu'à lundi soir.L'indice de qualité de l'air a atteint 10/10 à Dunkerque et 9/10 à Calais hier. Les faibles vents n'ont pas permis de disperser les particules fines en suspension pour passer, le seuil de déclenchement d'un épisode de pollution. Selon Atmo-Hauts-de-France , l'épisode de pollution devrait continuer lundi dans le Nord et le Pas-de-Calais pour le cinquième jour consécutif.La préfecture des Hauts-de-France a annoncé cet après-midi des mesures de limitation de la vitesse de circulation., la vitesse sur autoroute estau lieu de 130. Sur les routes limitées à 110 km/h, la vitesse maximale, et 80 km/h pour les poids-lourds de plus de 3.5 tonnes. Des mesures similaires à celles prises jeudi et vendredi.



Selon Atmo-Hauts-de-France, "un changement de masse d'air" devrait permettre de lever l'épisode de pollution dans la nuit de lundi à mardi.

En cas d'épisode de pollution, la préfecture recommande aux personnes vulnérables (femmes enceintes, personnes âgées, personnes souffrant de pathologies respiratoires) de limiter leurs efforts physiques et d'éviter les abords des grands axes routiers.