Que faire le 1er mai ? 10 idées dans l'Aisne, la Somme et l'Oise

1. Une pause dans la bulle d'André Van Beek, à Saint-Paul

2. Un tour à la caserne de Formerie

Le 1er mai, le centre de secours de Formerie vous accueillera pour une grande journée portes ouvertes. Les activités s'annoncent nombreuses avec plein de surprises ! pic.twitter.com/2tAObEXqpH — SDIS de l'Oise (@SDIS60) 26 avril 2019

3. Pâques is back : une chasse à l'oeuf à Laon

4. Un spectacle équestre, à Chantilly

Le 1er mai, c'est jour ferié (pour une grande majorité d'entre vous...). Pas de réveil, pas de travail, pas d'obligation. Bref, si vous avez envie de tout envoyer balader ou simplement... vous balader, voici quelques idées de sortie en Picardie.Quelques dahlias, des nénuphars, des hortensias. Le printemps éclot doucement à Saint-Paul, à 10 minutes de Beauvais. Mercredi, le peintre André Van Beek rouvre son petit paradis fleuri . Un jardin à visiter, entre calme, douceur et volupté. Et avec un peu de chance, vous apercevrez le peintre dans son atelier...Non, les soldats du feu ne se reposent pas. Jamais. Même un 1er mai. Dans l'Oise, la caserne de Formerie ouvre ses portes de 8 h à 18 h. Au programme : des exercices comme en intervention, une formation aux gestes de premier secours, un parcours pour les jeunes sapeurs-pompiers... De quoi, peut-être, susciter quelques vocations.Les cloches ne sont pas encore passées ? Ou bien pas assez à votre goût ? Bonne nouvelle, c'est le moment de se rattraper. L'hippodrôme de Laon organise une chasse à l'oeuf géante . Pas de cheval sur la piste, mais un lapin d'or et beaucoup de chocolats. Top départ à 14 h ! Et cette-fois-ci, il n'y aura pas de deuxième chance...Le domaine de Chantilly propose un spectacle équestre aux Grandes écuries, à 14h30. Des numéros où chevaux et artistes se cotoient, partagent la piste.La Compagnie équestre des grandes écuries se produit chaque année à Chantilly :

5. Sur les traces de l'ancêtre du selfie, à Chantilly

6. Plutôt plein-air ? Rendez-vous au Mont-Capron

7. Amis chineurs, la saison est ouverte !

8. Rendez-vous en Familistère, à Guise

Imaginez une époque où le selfie n'existait pas. Imaginez bien. En ces temps-là, il y a 100 ans, la photographie est encore confidentielle. La société Guilleminot va contribuer à son développement grâce à des centaines de Cantiliens. Ce 1er mai, Chantilly propose de découvrir ce qu'il reste de cette époque , de 14 h à 17 h.Les Beauvaisiens célèbre pour la quatrième année le Mont Capron. L’association SOFIA (asSOciation de Fraternité Internationale par l’Art) organise une après-midi d'animations dans ce théâtre en plein air . Des concerts, des jeux, des pièces de théâtres sont prévues de 11 h à 17 h.Abbeville, Beaumont-en-Beine, Belleau, Belloy-sur-Somme, Brie, Chauny, Condren, Faverolles, Formerie, Guiscard, Hargicourt, Harly, Janvikke, Margny-les-Bois, Maricourt, Rouville,... Conclusion : vous aurez de quoi vider, entièrement, votre compte en banque demain. Des dizaines de brocantes sont organisées partout en Picardie.

Au Familistère, le programme est long, très long. Le 1er mai, à Guise, c'est de l'histoire ancienne. Le moment historique, classé en 1991, organise la fête du travail en son antre depuis 1867. Spectacles, visites de la Familistère, découverte de l'Apistère (la ruche du lieu), exposition photo... La Familistère sera ouverte de 10 h à 18 h.



Le programme complet du Premier Mai du #familistere en ligne ! https://t.co/1pF6XaoI3R#pmfamilistere2019 — Aurélie Bernard (@BernardAurlie5) 20 avril 2019

9. Une journée fleurie, à Amiens

[ #FêtesDesPlantes 🌷 ] Vous n'y êtes jamais allés ? Rendez-vous :

🗓 Mercredi 1er mai

🕙 de 10h à 18h

📌 Jardin des Plantes

Nouveauté 2019❗Un vide-jardin (rue du Jardin des Plantes)

Cela pourrait plaire à votre entourage❓Partagez ☺ pic.twitter.com/xW2Zotto4n — Amiens & Métropole (@AmiensMetropole) 29 avril 2019



10. Des fleurs toujours, avec la fête du muguet à Tilloloy

Proposition bonus : un brin pour votre doux.ce

Elle n'est pas nouvelle mais y êtes-vous déjà allé ? La fête des plantes, à Amiens, a accueilli 6 000 personnes l'année dernière. Mercredi, le jardin des plantes sera ouvert de 10 h à 18 h. Une parenthèse fleurie au milieu de la semaine pour échanger des conseils, dénicher des graines à planter, ou parler environnement. Nouveauté 2019 : un vide-jardin, pour dénicher des trésors de jardiniers.Au Chateau de Tilloloy, cela fait 23 ans que l'on célèbre la clochette blanche. Cueillette de muguet, visite du château, plongée dans le XIXe siècle en costumes, concert de l'orchestre d'harmonie de Roye, cirque d’origamis... Tilloloy célebrera le muguet dès 11 heures.Mamie, papi ; maman, papa ; ma chérie, mon chéri... : ils ont tous le droit à leur petit brin de muguet. Et ça, le 1er mai, vous en trouverez partout.