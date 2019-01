Que faire en Hauts-de-France pour la 3ème Nuit de la lecture ?

Dans la Somme

Dans l'Oise

Dans l'Aisne

Promouvoir le livre et la lecture, tel est le défi lancé il y a 3 ans par le ministère de la Culture.Cette manifestation s'adresse à tous les publics. Des centaines d'événements sont organisés dans les bibliothèques, les médiathèques, les librairies mais aussi dans certains établissements scolaires.Découvrir le programme des événements :par exemple, la bibliothèque Robert Mallet propose une soirée pyjama rythmée par des lectures ou échanges coups de coeur. Attention, pour les lectures pour enfants, c'est gratuit mais il faut s'inscrire.", tel est le thème de la soirée contes à la bibliothèque départementale de la Somme, située sur le parvis de l'abbaye à. Les conteurs vous entraînent dans l'obscurité totale soit pour découvrir le destin incroyable du sorcier Malemort, soit pour vous raconter l'histoire de ce moine tenté par le Diable.À la bibliothèque Aragon, vous embarquerez pour un voyage dans la galaxie SF. Dans la peau d'un agent spatio-temporel, vous explorerez l'univers intergalactique en relevant des défis astronomiques.La médiathèque Jacques Brel, à, propose une nuit fantastique, faite de jeux d'ombres et de lumières autour d'albums extraordinaires, jusqu'à 22h.Lecture dansée, lecture théâtralisée, exposition, le programme sera chargé à la bibliothèque de Clermont-de-l'Oise . L'équipe vous promet une nuit festive de 17h à 23h."Contes et loupiotes pour les petites ou grandes oreilles", c'est à Beauvais. La médiathèque Argentine vous fera rêver, rire et même frissonner. Soirée dédiée aux 7 à 12 ans. La libraire Des Fables à Château-Thierry, renouvelle l'idée d'une création théâtrale. Une rencontre improbable entre les marionnettes et les fables de Jean de la Fontaine réadaptées.À Soissons, les petits sont invités à venir en pyjama à la bibliothèque municipale , pour un voyage plein de rêve à travers des histoires d'où l'on revient toujours grandi.À Tergnier, la médiathèque L'Oiseau Lire attend la tombée de la nuit pour vous faire déambuler dans ses différents espaces, au gré des envies, au gré des voix qui s'élèvent accompagnées d'une réalité virtuelle qui vous réserve plein de surprises.Demander le programme près de chez vous ICI