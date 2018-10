Que faire en Picardie ce week-end ? Voici cinq idées de sorties

Dans l'Aisne

Les vestiges de la Grande guerre en 3D. Le fort de Condé, près de Soissons, consacre une salle aux inscriptions laissées dans la roche par les soldats de la Première guerre mondiale. Réfugiés parfois longtemps dans les carrières de la région pendant les combats, ces militaires de toutes nationalités ont laissé leurs empreintes personnelles, perfois humoristique, dans ces lieux à l'accès difficile. Le fort a cependant choisi de présenter ces oeuvres au public à l'aide de la technologie 3D. Avec le centenaire de l'Armistice qui approche, quoi de plus idéal ?

Dans l'Oise

Une envie de chocolat ? La 6e édition du Festival chocolat et saveurs s'ouvre ce samedi 27 octobre à la salle Saint-Nicolas de Compiègne. L'événement, qui gravite autour des traditionnels défis pâtissiers individuels et en duo, propose aussi des ateliers pour enfants tout au long du week-end. Les visiteurs pourront aussi gagner des lots à la tombola, en devinant notamment le poids d'un grand coq en chocolat ! Le prix d'entrée et celui des tickets de tombola seront reversés à des associations locales.

Croisière sur l'Oise. L'Escapade vous embarque tous les week-ends d'automne pour une croisière commentée sur l'Oise. Le bateau, fort d'une centaine de sièges, part de Longueil-Annel, près de Compiègne, pour une virée d'une heure et demie vers Compiègne et Pont-L'Évêque. La réservation est obligatoire.

Dans la peau d'un chevalier. Situé entre Soissons et Compiègne, le superbe château de Pierrefonds propose aux plus jeunes, pendant les vacances de la Toussaint, de s'immerger dans la vie quotidienne d'un chevalier grâce à l'atelier "les chevaliers à l'honneur". Les passionnés du Moyen Âge pourront confectionner leur blason et même repartir avec un surcot ! Attention : l'atelier, qui dure 2h30, est limité à 25 enfants et la réservation est obligatoire ! Le château demeure ouvert au public et présente en ce moment l'exposition d'enluminures "Le Roi Arthur, une légende en images".

Dans la Somme

Spectacle nocturne chez les Celtes. À l'occasion de Samonios, l'une des principales célébrations du calendrier celte et lointaine ancêtre d'Halloween, le parc de Samara organise un spectacle nocturne baptisé "Les feux du ciel". Ce samedi 27 octobre à partir de 20h30, les visiteurs seront guidés par un druide à travers les festivités, composée d'un combat, d'une cérémonie du feu et de l'allumage d'un grand bûcher.Pour vivre au mieux "Les feux du ciel", l'événement est accompagné d'animations spécifiques dans le parc toute la journée, ainsi qu'un repas gaulois le soir venu (malheureusement complet).

Spécialités picardes et concert en baie de Somme. Saint-Valery-sur-Somme fait la part belle au terroir picard ce week-end du 26 au 28 octobre ! Dans la salle du Casino, de nombreux exposants ont posé leurs étals de spécialités, mais aussi de chocolats, pains spéciaux, de confitures et de fromages. Des négociants en Champagne, vins de Loire, Alsace et Bordeaux sont aussi de la partie. Si vous restez sur place la soirée, sachez que le traditionnel concert d'automne de Saint-Valery se produira en l'église Saint-Martin à 20h30. L'ensemble vocal Amachœur de Friville-Escarbotin et l'Harmonie d’Ault-Woignarue y joueront des airs classiques, mais aussi de la chanson française et des musiques de film.

: exposition ouverte de 9h30 à 17h30 au fort de Condé de Chivres-Val. Tarifs : gratuit jusqu'à 7 ans, 4 euros pour les les 8-18 ans et 6,50 euros pour les adultes. Tarif 2 adultes accompagnant 2 enfants à 17 euros. Renseignements au 03 23 54 40 00.: du samedi 27 (10h à 19h) au dimanche 28 octobre (10h à 18h), à la salle Saint-Nicolas à Compiègne (Oise). Tarif : 3 euros.: Départs des croisières à 16h30 de Longueil-Annel (jusqu'à 18h30) les samedi et dimanche. Tarifs : 9 euros par adulte, 7 euros pour les enfants/ Informations et réservations à obtenir auprès de l'office de tourisme du Pays noyonnais : 03 44 44 21 88.: atelier programmé les samedi 27, mardi 30 octobre, et samedi 3 novembre à 14h30 au château de Pierrefonds (Oise). Tarifs : 4,50 euros par enfant, 8 euros (plus de 25 ans) et 6,50 euros (18-25 ans) pour l'adulte l'accompagnant. La visite du château est gratuite pour les moins de 18 ans. Réservations au 03 44 42 72 72.: le spectacle nocturne "Les feux du ciel" débute à 20h30 le 27 octobre au parc Samara à La Chaussée-Tirancourt (Somme). Tarif : 10 euros par adulte, 8,50 euros par enfant, 29 euros pour deux adultes et deux enfants. Le parc est ouvert de 10h à 23h30 et le billet d'entrée est valide pour le spectacle nocturne.: marché ouvert de 10 à 18 heures, les 27 et 28 octobre, dans la salle du Casino de Saint-Valery-sur-Somme (Somme). Entrée libre et gratuite. Concert à 20h30 en l'église Saint-Martin de Saint-Valery-sur-Somme. Entrée libre et gratuite.