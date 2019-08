Quels sont les 30 sites touristiques les plus visités des Hauts-de-France ?

Où se trouvent ces sites ?

Parcs d'attraction ou nature, zoos, musées, cimetières militaires, comment se classent les différents sites touristiques des Hauts-de-France ?En se basant sur les chiffres d'entrées récoltés par le Comité régional du Tourisme et des Congrès, et publiés dans un document "Mission attractivité" , nous avons classé les trente sites les plus fréquentés en 2018, par nombre d'entrées. Ce même document compte 24 millions de visiteurs recensés dans les sites de visite.