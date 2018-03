CARTE. Quels sont les meilleurs lycées généraux et professionnels du Nord et du Pas-de-Calais ?

Lycées généraux et technologiques

Le classement par taux de réussite au bac Établissement Ville Type de lycée Taux de réussite au bac ... depuis la 2nde Lycée Saint-Paul Lens Privé 100% 88% Lycée Saint-Adrien La Salle Villeneuve-d'Ascq Privé 100% 85% Lycée Saint-Jude Armentières Privé 100% 83% Lycée La Malassise Longuenesse Privé 100% 83% Lycée privé de Marcq-en-Baroeul Marcq-en-Baroeul Privé 100% 80% Lycée Thérèse d'Avila Lille Privé 100% 80% Lycée Notre-Dame Valenciennes Privé 100% 78% Lycée Jeanine Manuel Marcq-en-Baroeul Privé 100% 76% Lycée Saint-Joseph Hazebrouck Privé 100% 72% Lycée Baudimont Saint-Charles Arras Privé 99% 86% Lycée Notre-Dame-des-Anges Saint-Amand-les-Eaux Privé 99% 84% Lycée de Genech Genech Privé 99% 81% Lycée Sainte-Marie Beaucamps-Ligny Privé 99% 80% Lycée Saint-Paul Lille Privé 99% 78% Lycée Saint-Jean Douai Privé 99% 73% Lycée Notre-Dame des Dunes Dunkerque Privé 99% 70% Lycée Sainte-Odile Lambersart Privé 99% 66% Lycée Saint-Claire Lille Privé 99% 62% Lycée Auguste Angellier Dunkerque Public 98% 88% Lycée Vauban Dunkerque Privé 98% 87%

Le classement par taux de réussite depuis la seconde Établissement Ville Type de lycée Taux de réussite depuis la 2nde ... et au bac seul Lycée Hélène Boucher Somain Privé 91% 97% Lycée Sainte-Thérèse Avesnes-sur-Helpe Privé 89% 100% Lycée Saint-Paul Lens Privé 88% 100% Lycée Auguste Angellier Dunkerque Public 88% 98% Lycée Vauban Dunkerque Privé 87% 98% Lycée Baudimont Saint-Charles Arras Privé 86% 99% Lycée Carnot Bruay-la-Buissière Public 86% 92% Lycée Saint-Adrien La Salle Villeneuve-d'Ascq Privé 85% 100% Lycée Vauban Aire-sur-la-Lys Public 85% 96% Lycée Blaise Pascal Longuenesse Public 85% 96% Lycée Dupleix Landrecies Public 85% 87% Lycée du Pays de Condé Condé sur l'Escaut Public 85% 83% Lycée Notre-Dame-des-Anges Saint-Amand-les-Eaux Privé 84% 99% Lycée Saint Jude Armentières Privé 83% 100% Lycée La Malassise Longuenesse Privé 83% 100% Lycée des Flandres Hazebrouck Public 83% 95% Lycée Jean Bosco Guines Privé 83% 90% Lycée Ernest Couteaux Saint-Amand-les-Eaux Public 83% 88% Lycée Charlotte Perriand Genech Public 83% 87% Lycée André Malraux Béthune Public 83% 87%

Lycées professionnels

Le classement par taux d'obtention du bac Établissement Ville Type de lycée Taux d'obtention du bac ... depuis la 2nde Lycée professionnel Saint-Paul Lens Privé 100% 85% Lycée professionnel Notre-Dame-du-Sacré-Cœur Loos Privé 100% 53% Lycée professionnel Notre-Dame-de-la-Providence Orchies Privé 99% 68% Institut Saint-Vincent de Paul Loos Privé 98% 58% Lycée professionnel Fondation Depoorter Hazebrouck Privé 97% 76% Lycée professionnel Jules Verne Etaples Public 97% 54% Lycée professionnel Notre-Dame d'Annay Lille Privé 96% 80% Lycée professionnel Jean Bosco Guines Privé 96% 74% Lycée professionnel Jan Lavezzari Berck Public 96% 68% Lycée professionnel Saint-Joseph Hazebrouck Privé 96% 68ù

Le classement par taux de réussite depuis la seconde Établissement Ville Type de lycée Taux d'obtention depuis la 2nde Taux de réussite Lycée professionnel Saint-Paul Lens Privé 85% 100 Lycée professionnel Notre-Dame d'Annay Lille Privé 80% 96 Lycée professionnel Fondation Depoorter Hazebrouck Privé 76% 97 Lycée professionnel Eugène Woillez Montreuil-sur-Mer Public 76% 94% Lycée professionnel des Travaux Publics J.-Bertin Bruay-la-Buissière Public 76% 93% Lycée professionnel Ambroise Croizat Auby Public 76% 90% Lycée professionnel Hôtelier Le Touquet Public 76% 88% Lycée professionnel Saint-Pierre Calais Privé 75% 94% Lycée professionnel Jean Bosco Guînes Privé 74% 96% Lycée professionnel Valentine Labbe La Madeleine Public 71% 89%

Quel critère choisir ? Pas de réponse simple à cette question. Voici les données utilisées par l'Education nationale. Selon que vous privilégiez un critère ou l'autre, vous obtenez évidemment un classement différent. -le taux de réussite, qui mesure le nombre d'élèves reçus à l'examen du baccalauréat. C'est le plus basique mais pas du tout le plus pertinent. -le taux d'accès, qui mesure la probabilité pour un élève de 2nde d'obtenir son bac après avoir effectué toute sa scolarité dans le lycée. Avoir 100% de réussite au bac, c'est bien. Mais amener 100% des élèves de première au bac, c'est mieux. -la "valeur ajoutée" : les lycées qui ont obtenu un taux de réussite ou un taux d'accès supérieur à celui qui était attendu ont une note positive. Avec ce critère (fondé sur des données sociales et sociologiques), un lycée qui accueille des élèves d'un milieu défavorisé et qui obtient des bons résultats au bac aura une valeur ajoutée plus importante que celui qui obtient un taux de réussite moyen avec de bons élèves, issus d'un milieu favorisé. Une façon de rééquilibrer les différences sociologiques entre les lycées. Cet indicateur est disponible sur le site de l'Education nationale. Lequel est le plus pertinent pour faire un classement pertinent ? Aucun. Seule l'analyse combinée de l'ensemble de ces indicateurs est à même de donner une image de la réalité complexe que constituent les résultats d'un établissement.

C'est un classement qui change peu, malgré les années qui passent. Un classement dressé d'après les données du Ministère de l'Éducation nationale et qui reste, dans le Nord et le Pas-de-Calais, dominé par les lycées privés :à Lens,à Villeneuve-d'Ascq,à Armentières...Il faut attendre la 19place du classement pour voir un lycée public : le lycéeNous avons dressé deux tableaux des lycées du Nord et du Pas-de-Calais, l'un fondé sur le taux de réussite au bac, le second sur le taux de réussite depuis la seconde puisque de nombreux établissements effectuent une sélection stricte, d'une année sur l'autre.Nous n'avons pas intégré dans ce classement l', qui malgré un taux d'obtention du bac de 100% et de 89% depuis la 2nde, ne figure pas exactement dans la même catégorie que les lycées généraux.