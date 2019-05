Quels sont les noms de famille les plus portés dans l'Aisne, l'Oise et la Somme ?

Aisne



Oise

Somme

"Lefevre" sur la plus haute marche du podium dans les trois départements. C'est le nom de famille le plus porté dans l'Aisne, l'Oise et la Somme. Et de loin ! 9556 "Lefevre" sont nés entre 1941 et 2000 en Picardie. "Caron" et "Leroy" complètent le podium dans la Somme," Martin" et "Petit" dans l'Oise," Legrand" et "Martin" dans l'Aisne. En France, c'est "Martin", le nom le plus répandu.Ces données ressortent des statistiques publiées par l'INSEE. Tous les 10 ans, l'Institut publie les chiffres du nombre de personnes nés avec leur nom de famille, par département. Pour savoir quel est le nom le plus répandu, nous avons cumulé les chiffres des 60 dernières années disponibles (1941-2000).Grâce à nos moteurs de recherche par département, vous pouvez trouver le classement de votre nom (sur les 60 dernières années disponibles ou par période de 10 ans). Si vous ne trouvez pas votre nom dans la liste, c'est que moins de 30 personnes sont nés avec ce nom (sur 10 ans) dans votre département.Il suffit de taper un nom de famille dans le moteur de recherche et, immédiatement, apparait le classement de ce nom. Juste à côté, dans la colonne "TOTAL", le nombre de personnes qui le portent. Puis le même nombre mais par décennies depuis 1941.