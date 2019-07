Quels sont les prénoms les plus tendance dans l'Aisne, la Somme et l'Oise ?

Les prénoms de garçon les plus donnés dans l'Aisne en 2018



Les prénoms de fille les plus donnés dans l'Aisne en 2018



Les prénoms de garçon les plus donnés dans la Somme en 2018



​​​​​​Les prénoms de fille les plus donnés dans la Somme en 2018



Les prénoms de garçon les plus donnés dans l'Oise en 2018



Les prénoms de fille les plus donnés dans l'Oise en 2018

L'INSEE a publié la nouvelle version de son fichier des prénoms en ce mois de juillet 2019. On y retrouve les données pour 2018, avec six mois de décalage donc. Ce fichier permet d'établir un classement des prénoms plébiscités dans chaque département cette année-là. Pour chaque prénom, à partir des seuls bulletins de naissance des personnes nées en France, l'Institut de la statistique donne le nombre exact d'enfants concernés.Exemple : 54 "Jade" sont nées dans la Somme en 2018, 49 "Leo" dans l'Aisne. Dans l'Aisne, la Somme et l'Oise, Léo, Gabriel et Raphaël dominent le classement "garçons" et Louise et Jade le classement "filles".Vous pouvez consulter le tableau page par page. Tous les prénoms recensés en 2018 sont présents. Seuls ceux qui ont été donnés moins de 3 fois sont absents.Vous pouvez utiliser notre moteur de recherche en haut à gauche de chaque tableau. Tapez un prénom (sans accent). Immédiatement, vous obtenez son classement, et le nombre de naissances en 2018.