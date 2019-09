Quels sont les prénoms les plus tendance dans les Hauts-de-France ?

Les prénoms de fille les plus donnés dans les Hauts-de-France



Les prénoms de garçon les plus donnés dans les Hauts-de-France



Testez la popularité de tous les prénoms avec notre moteur de recherche

Les prénoms les plus tendance dans les Hauts-de-France sont-ils les mêmes que dans toute la France ? Oui, en grande partie. Les N°1 du podium français Emma et Gabriel sont bien dans le Top 10 de notre région. Mais les n°1 sont différents : chez nous, c'est Raphaël et Jade qui sont les prénoms les plus donnés en 2018 selon le fichier des prénoms de l'INSEE.Les prénoms classiques (Louis, Alice, Louise, Jules...) gardent une bonne place dans le Top 10. Les prénoms en "a" et "o" également. Selon "L'officiel de prénoms" qui sort ce jeudi, on constate également une montée des prénoms dit multiculturels, ou "caméléon" comme Adam ou Anna.Comme pour les filles, les prénoms masculins les plus tendance se composent le plus souvent de une ou deux syllabes et de 4 à 5 lettres.Vous pouvez aussi consulter nos tableaux complets par département (en cliquant sur les liens ci-dessous). Pour chaque prénom, à partir des seuls bulletins de naissance des personnes nées en France,on vous donne le nombre exact d'enfants concernés en 2018. Il suffit de taper un prénom dans notre moteur de recherche.Exemple : 71 "Alice" sont nées dans le Pas-de-Calais en 2018, 239 "Leo" dans le Nord. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, Raphaël domine le classement "garçons" et Jade le classement "filles".